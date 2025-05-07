لحظات مرعبة.. سقوط لعبة ملاهي من ارتفاع كبير على الأرض (فيديو)

شهدت مدينة لومدينج الهندية حادثًا مرعبًا داخل إحدى مدن الملاهي، بعد أن سقط رجل من لعبة "كرنفال تسونامي" أثناء تشغيلها بسرعة قصوى، في لحظة وثقتها عدسات المارة وأثارت حالة من الذعر بين الزوار.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، لحظة انزلاق الرجل تدريجيًا من مقعده خلال دوران اللعبة بعنف، في وقت تعالت فيه صرخات الركاب والمشاهدين. ورغم محاولاته المستميتة للتشبث بالمقعد، فقد قبضته وسقط من ارتفاع كبير على منصة معدنية، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

ووفقًا لشهود عيان، فإن الحادث وقع نتيجة عدم تثبيت حزام الأمان بشكل صحيح، وقد أعاد الحادث تسليط الضوء على إجراءات السلامة المتبعة في الملاهي، وسط دعوات محلية لتشديد الرقابة وتطبيق معايير الأمان بشكل صارم.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من واقعة مشابهة في قيرغيزستان، حيث سقطت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا من لعبة بندول دوّارة في منتزه بانفيلوف بالعاصمة بيشكيك، إثر انقطاع حزامي الأمان، ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة استدعت إدخالها العناية المركزة.

وقالت تقارير طبية إن الفتاة تعرّضت لكسور في الأنف والأسنان وجروح متعددة في الرأس والصدر والبطن، فيما أكدت إدارة المنتزه أنها تحقق في الحادث بالتعاون مع الشرطة ومفتشي السلامة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن التقصير.



"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية