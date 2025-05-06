الحظ هيجري وراهم.. 5 أبراج لديهم تحول مالي وعاطفي مع قدوم نص العام

كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب نصف العام 2025، تبدأ الطاقات الفلكية بالتحوّل، وبيتهيأ بعض الأبراج لتغييرات كبيرة على الصعيدين المالي والعاطفي.

هناك أبراج معينة تكون مقبلة على "طاقة قدر"، ولديها فرص وانفراجات منتظرة من فترة طويلة.

ووفق خبير الأبراج محمد صبحي فإننا نستعرض أبرزهم وفق تصريح خاص لـ"مصراوي".







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