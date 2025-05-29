تحدي جديد ينهي حياة شاب بطريقة مروعة- ماذا حدث له؟

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، تسبب تحدي جديد منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بحياة شاب نيوزلندي يبلغ من العمر 19 سنة.

توفي الشاب، ريان ساترثويت، متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس أصيب بها أثناء مشاركته في لعبة قتال مستوحاة من لعبة الرجبي، انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، وفقا لموقعي "bbc"، و "news18".

تفاصيل الحادثة المأساوية

توفي ساترثويت بعد أن لعب "الجري بشكل مستقيم" (RUNIT) في مدينة بالمرستون نورث.

أشارت الشرطة أن الإصابة حدثت بينما كان يلعب مع أصدقائه في فناء خلفي، وفارق الحياة متأثرا بجراحه.

ما هي لعبة "RUNIT"؟

تتكون اللعبة من متنافسين اثنين، أحدهما يحمل الكرة، والآخر يكون المهاجم.

يبدأ اللاعبان بالركض نحو بعضهما البعض، وفي لحظة الاصطدام الحاسمة، يكون الهدف هو إسقاط الخصم أرضا من خلال مواجهة مباشرة "وجها لوجه"، دون ارتداء أي معدات وقائية، ما يزيد من خطورتها بشكل كبير.

تُمارس اللعبة في منطقة محددة تسمى "ساحة المعركة" يبلغ طولها 20 مترا وعرضها أربعة أمتار.