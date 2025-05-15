مرصع بالكريستال.. تعرف على أغلي حجاب في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

أطلقت مصممة الأزياء الأمريكية المسلمة ميلاني الترك مجموعتها الفاخرة "Haute Hijab" لحجاب الهوت كوتور، لتنافس بذلك العلامات التجارية الرياضية وتستهدف فئة جديدة من المحجبات الباحثات عن الأناقة والرقي في المناسبات الخاصة.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن كانت علامة "نايكي" الرياضية تتباهى بحجابها العملي الذي لا يتجاوز سعره 35 دولارًا، لتقتحم ميلاني الترك هذا المجال بتصاميم فريدة وخامات استثنائية تليق بالسهرات وحفلات الزفاف، مستلهمة تجربتها الشخصية ومعاناتها في البحث عن حجاب أنيق ومناسب لخطوبتها.

ووفقًا لموقعي tuniscope، وkohantextilejournal، فإن مجموعة "Haute Hijab" هوت كوتور تضم عدة تصميمات بألوان عصرية وجذابة تتماشى مع فساتين السهرة، لتضفي على إطلالة كل محجبة لمسة من النعومة والأنوثة.

ويتربع الحجاب الفضي "Celestial Silver" على عرش المجموعة كأغلى قطعة وأغلى حجاب في العالم بسعر يصل إلى 325 دولارًا أمريكيًا.

ويعود هذا السعر الباهظ إلى الخامة الفاخرة للحجاب، حيث صُنع بالكامل من الحرير الخالص وزُين بقطع الكريستال اللامعة التي تضفي عليه بريقًا وسحرًا خاصًا.

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