16 صورة لـ أغرب الشواطئ في العالم - ستصيبك بالدهشة

كتبت- أسماء مرسي:

بعيدا عن الرمال الذهبية والمياه الزرقاء، هناك العديد من الشواطىء التي تُعد الأكثر غرابة وتميزا على وجه الأرض.

وفي هذا السياق، إليكم أكثر الشواطئ غرابة وسحرا في العالم، وفقا لموقعي "boredpanda" و"restless".

شاطئ الزجاج، كاليفورنيا

في كاليفورنيا، يقع شاطئ فريد من نوعه، سطحه مغطى بقطع زجاج ملونة ومتلألئة، هذه الرمال الزجاجية ليست طبيعية التكوين، بل هي نتاج لتحويل النفايات التي كان السكان المحليون يتخلصون منها على مدى سنوات طويلة.

وبفعل قوة الأمواج وعوامل التعرية، تحولت هذه النفايات إلى قطع زجاجية ناعمة وجميلة، لتخلق مشهدا طبيعيا بعد منع التخلص من النفايات في المنطقة.

شاطئ فيك، أيسلندا

تتميز أيسلندا بطبيعتها البركانية النشطة، وهو ما يفسر وجود العديد من الشواطئ ذات الرمال السوداء التي تشكلت نتيجة تبريد الحمم البركانية.

شاطئ كهف بيناجيل، البرتغال

يتكون هذا الساحل من الحجر الجيري الذي يتميز بقابليته للتآكل بفعل الأمواج وعوامل الطقس، ونتيجة لهذا التآكل، تشكلت كهوف بحرية مذهلة.

شاطئ ماهو، سانت مارتن

يشتهر هذا الشاطئ بقربه الشديد من مدرج مطار الأميرة جوليانا الدولي، يمكن للزوار الاستمتاع بالاسترخاء على الرمال ومشاهدة الطائرات الكبيرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض جدا فوق رؤوسهم أثناء هبوطها وإقلاعها.

شاطئ باباكوليا، هاواي

يتميز شاطئ باباكوليا في هاواي بلونه الرملي الأخضر النادر، ما يجعله واحدا من أغرب الشواطئ في العالم.

يعود اللون الأخضر المميز للرمال إلى وجود معدن الزبرجد الزيتوني، وهو أحد المكونات الأساسية للحمم البركانية.

شاطئ جوكولسارلون، أيسلندا

تتناثر على رماله البركانية السوداء قطع من الجليد الأبيض والزجاجي، هذا التفاعل بين الرمال الداكنة والجليد المتلألئ يخلق منظرا غريبا.

الشاطئ الأحمر، جزر جالاباجوس

يتميز هذا الشاطئ برماله ذات اللون الأحمر الداكن والزاهي، يعود هذا إلى التركيز العالي للحديد في الصخور البركانية التي تشكل الجزيرة، حيث يتأكسد الحديد بمرور الوقت ليمنح الرمال هذا اللون الغريب.

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