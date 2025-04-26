بعد إصابة 10 في حادثة "الاستاند".. 15 صورة ومعلومات عن قصر البارون

كتب- أحمد الضبع:

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفاوتة، مساء السبت، نتيجة سقوط ستاند إنارة كبير خلال حفل مقام داخل قصر البارون بمنطقة صلاح سالم.

وقال مصدر أمني مسؤول، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنّ الحادث وقع بشكل مفاجئ عندما انهار ستاند الإنارة على عدد من الحاضرين، ما أسفر عن إصابات متنوعة بين اشتباه كسور وكدمات وجروح سطحية.

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حادثة "الاستاند" تعيد الأنظار إلى قصر البارون

وأعادت حادثة سقوط الاستاند تسليط الضوء إلى قصر البارون الذي يتميز بطرازه الهندي اللافت، ويعد واحدًا من أهم معالم حي مصر الجديدة وأبرز معالم القاهرة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، فإن قصر البارون إمبان ذا الطراز الهندي، وبرجه الذي يبرز وسط الصحراء، وتصميمه المثير باللون البني المحروق (السيينا) يقف متميزًا عن بقية المدينة، عاكِسًا المكانة الرفيعة لمالكه، فهو من المعالم الأساسية لحي مصر الجديدة، كما يُعدّ واحدًا من أبرز المعالم في العاصمة، حيث تجذب صورته المبتكرة الفريدة جموع السائرين من المارة في الطريق.

قصة بناء قصر البارون

وشُيد القصر بين عامي 1907 و1911 على يد رجل الأعمال والصناعة البلجيكي الأصل إدوارد لويس جوزيف إمبان، الذي حصل على لقب "بارون" من ملك بلجيكا تقديرًا لنجاحاته الاقتصادية.

وأسند البارون مهمة تصميم القصر إلى المهندس المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، ليُنتج تحفة معمارية تواصل جذب الأنظار حتى اليوم.

قصر البارون إمبان من الداخل

ويتألف القصر من بدروم وطابقين علويين تعلوهما مساحة سطح مفتوحة تطل على جوانب البرج المميز. تحيط بالقصر حديقة واسعة من جميع الجهات، بينما خُصص البدروم ليكون مسكنًا للخدم ويضم مجموعة من الغرف والممرات المتصلة.

أما الطابق الأرضي، فيضم غرفة استقبال، وغرفة طعام، إضافة إلى قاعة مخصصة للبيلياردو. ويحتوي الطابق الأول على أربع غرف، تتميز كل واحدة منها بشرفة خاصة وحمام مستقل. ويُعتبر سطح القصر مساحة مفتوحة تمنح الزائر إطلالة بانورامية على تصميم البرج الفريد.

وعلى مر السنين، ظل قصر البارون واحدًا من أهم معالم حي مصر الجديدة، حيث تجذب تفاصيله المعمارية المبتكرة المارة والسائرين، شاهدة على حقبة تاريخية مميزة من تاريخ القاهرة الحديثة.

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