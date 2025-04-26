إعلان

بعد إصابة 10 في حادثة "الاستاند".. 15 صورة ومعلومات عن قصر البارون

11:37 م السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منظر داخلى للقصر
  • عرض 15 صورة
    قصر البارون بالإضاءة الليلية
  • عرض 15 صورة
    قصر البارون
  • عرض 15 صورة
    تفاصيل لزخارف القصر
  • عرض 15 صورة
    القصر من الداخل أثناء الترميم
  • عرض 15 صورة
    الواجهة الرئيسية للقصر
  • عرض 15 صورة
    حديقة القصر
  • عرض 15 صورة
    برج القصر
  • عرض 15 صورة
    الدًرج الداخلى للقصر
  • عرض 15 صورة
    القصر أثناء الترميم
  • عرض 15 صورة
    أحد تماثيل الواجهة أثناء الترميم
  • عرض 15 صورة
    القصر من الداخل أثناء الترميم
  • عرض 15 صورة
    سقف القصر أثناء الترميم
  • عرض 15 صورة
    الواجهة الرئيسية للقصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الضبع:

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفاوتة، مساء السبت، نتيجة سقوط ستاند إنارة كبير خلال حفل مقام داخل قصر البارون بمنطقة صلاح سالم.

وقال مصدر أمني مسؤول، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنّ الحادث وقع بشكل مفاجئ عندما انهار ستاند الإنارة على عدد من الحاضرين، ما أسفر عن إصابات متنوعة بين اشتباه كسور وكدمات وجروح سطحية.

إلغاء حفل تامر حسني بقصر البارون

للمزيد من التفاصيل حول الحادث اقرأ أيضًا: "الاستاند وقع عليهم".. مصدر أمني يكشف كواليس حادث حفل قصر البارون وحصيلة المصابين

حادثة "الاستاند" تعيد الأنظار إلى قصر البارون

وأعادت حادثة سقوط الاستاند تسليط الضوء إلى قصر البارون الذي يتميز بطرازه الهندي اللافت، ويعد واحدًا من أهم معالم حي مصر الجديدة وأبرز معالم القاهرة.

الدًرج الداخلى للقصر

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، فإن قصر البارون إمبان ذا الطراز الهندي، وبرجه الذي يبرز وسط الصحراء، وتصميمه المثير باللون البني المحروق (السيينا) يقف متميزًا عن بقية المدينة، عاكِسًا المكانة الرفيعة لمالكه، فهو من المعالم الأساسية لحي مصر الجديدة، كما يُعدّ واحدًا من أبرز المعالم في العاصمة، حيث تجذب صورته المبتكرة الفريدة جموع السائرين من المارة في الطريق.

قصر البارون بالإضاءة الليلية

قصة بناء قصر البارون

وشُيد القصر بين عامي 1907 و1911 على يد رجل الأعمال والصناعة البلجيكي الأصل إدوارد لويس جوزيف إمبان، الذي حصل على لقب "بارون" من ملك بلجيكا تقديرًا لنجاحاته الاقتصادية.

وأسند البارون مهمة تصميم القصر إلى المهندس المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، ليُنتج تحفة معمارية تواصل جذب الأنظار حتى اليوم.

القصر أثناء الترميم

قصر البارون إمبان من الداخل

ويتألف القصر من بدروم وطابقين علويين تعلوهما مساحة سطح مفتوحة تطل على جوانب البرج المميز. تحيط بالقصر حديقة واسعة من جميع الجهات، بينما خُصص البدروم ليكون مسكنًا للخدم ويضم مجموعة من الغرف والممرات المتصلة.

منظر داخلى للقصر

أما الطابق الأرضي، فيضم غرفة استقبال، وغرفة طعام، إضافة إلى قاعة مخصصة للبيلياردو. ويحتوي الطابق الأول على أربع غرف، تتميز كل واحدة منها بشرفة خاصة وحمام مستقل. ويُعتبر سطح القصر مساحة مفتوحة تمنح الزائر إطلالة بانورامية على تصميم البرج الفريد.

برج القصر

وعلى مر السنين، ظل قصر البارون واحدًا من أهم معالم حي مصر الجديدة، حيث تجذب تفاصيله المعمارية المبتكرة المارة والسائرين، شاهدة على حقبة تاريخية مميزة من تاريخ القاهرة الحديثة.

اقرأ أيضًا: "بيحبوا نفس الزميلة".. مدير مدرسة يضرب نائبه بمفتاح إنجليزي بسبب الغيرة (فيديو)

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا

قصر البارون حادثة قصر البارون قصر البارون إمبان قصر البارون مصر الجديدة حادثة ستاند قصر البارون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
ترامب: طلبت من وزير الخارجية التحرك فورًا لضمان عبور سفننا مجانًا عبر قناتي بنما والسويس