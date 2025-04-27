"كانت نايمة في أمان الله".. فيديو لشاب يقتل قطة يثير الغضب على مواقع التواصل

كتب - أحمد الضبع:

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو صادم يظهر شابًا يقتل قطة صغيرة بحجر أثناء نومها في الشارع.

ويظهر الفيديو المتداول شابًا يقود دراجة نارية، قبل أن يتوقف فجأة بجوار قطة كانت مستلقية بسلام، ثم يلتقط حجرًا ضخمًا من الأرض ويهوى به فوق رأسها، ليرديها قتيلة وسط مشهد أثار استياء واسعًا بين المستخدمين.

وتعليقًا على المشهد، كتبت إحدى الفتيات التي شاركت الفيديو: "قطة ناعسة في أمان الله، جا وهو يقتلها، لا آذته ولا قربت له، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يستحق السجن.. #لا_لقتل_قطط_الشوارع".

وتوالت التعليقات الغاضبة على الفيديو، إذ علّق أحد المستخدمين قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد.. شخص يقتل قطة بريئة بدون سبب ويهرب! الأسبوع اللي فات قتلوا كلب، ودلوقتي قطة.. يا رب انتقم من البشر المؤذية، كله حيتحاسب".

وعبرت أخرى عن ألمها الشديد من الواقعة، وكتبت: "قطة نايمة في أمان الله، لا طلبت أكل، ولا خربشته، ولا حتى قربت له.. ليه يموتها؟! أنا كنت بوقف أطبطب عليهم أو أأكلهم لو قربوا مني.. مش مستوعبة قسوة القلب اللي تخلي حد يوقف طريقه مخصوص عشان يقتل مخلوقات ربنا بدم بارد! قلبي وجعني لما شفت الفيديو".

الواقعة أثارت موجة من الدعوات لمحاكمة الشاب ومحاسبته قانونيًا، وسط مطالبات بتشديد العقوبات ضد من يرتكبون أعمال عنف ضد الحيوانات.

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