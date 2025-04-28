لحظات تحبس الأنفاس.. رجل يقفز من النافذة هربا من الزلزال في إسطنبول (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، قفز شاب تركي من شرفة شقته في الطابق الثالث بعد إصابته بنوبة هلع ناجمة عن الزلزال الذي ضرب إسطنبول.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة قفزه من الشرفة، وسقط على سيارة متوقفة في الشارع، بحسب ما كشفت قناة "إم تي في" الأمريكية.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة بحر مرمرة، وكان مركزه قبالة سواحل منطقة سيليفري في إسطنبول.

وتسببت الهزة الأرضية التي ضربت إسطنبول في حالة من الهلع بين السكان في عدة مناطق، مما دفعهم للنزول إلى الشوارع وسط أصوات الصراخ التي انطلقت من البيوت.

وكشفت سلطات ولاية إسطنبول عن إصابة 151 شخصا، أغلبهم جراء محاولتهم الهرب من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة، وذلك بالقفز من النوافذ والشرفات.

ويعد هذا الزلزال من أقوى ما شهدته المدينة في السنوات الأخيرة، ولكن ناشدت السلطات المواطنين بضرورة التحلي بالهدوء والالتزام بتوجيهات السلامة الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ.

View this post on Instagram A post shared by Herkes Duysun (@herkesduysuncom)

اقرأ أيضا:

"كانت نايمة في أمان الله".. فيديو لشاب يقتل قطة يثير الغضب على مواقع التواصل

بعد إصابة 10 في حادثة "الاستاند".. 15 صورة ومعلومات عن قصر البارون

"بيحبوا نفس الزميلة".. مدير مدرسة يضرب نائبه بمفتاح إنجليزي بسبب الغيرة (فيديو)

جنازة غريبة.. قبر يبتلع حاملي النعش خلال مراسم الدفن (فيديو)

منها السقوط بشكل مفاجئ.. معنى أشهر 6 أحلام قد تراودك