جريمة قتل مروعة.. رجل يستخدم قطرات العين لإنهاء حياة زوجته

كتب – سيد متولي

شهدت الولايات المتحدة جريمة قتل مروعة، كشفت عنها السلطات، إذ أقبل جوشوا هنسكر، طيار إسعاف جوي، على تسميم زوجته ستاسي، باستخدام قطرات العين في مشروباتها على مدار فترة طويلة، ما أدى إلى وفاتها.

وقالت مجلة بيبول، إن تحديد سبب الوفاة الأولي كان نتيجة سكتة قلبية، لكن سلوك الزوج بعدها أثار شكوك المحققين وكشف خطته لقتل زوجته ببطء، إذ رفض تشريح الجثة وأصر على حرق الجثمان.

ليس هذا فحسب، بل طلب الرجل تأمينا على الحياة بلغت قيمته 250 ألف دولار بعد أيام من وفاة زوجته، بينما أكدت التحقيقات أن جوشوا كان على علاقة غرامية مع زميلته في العمل.

وبعد تحليل عينات دم "ستاسي" التي أُخذت بعد وفاتها، اكتشف المحققون وجود مستويات مرتفعة من "تيتراهيدروزولين"، المادة السامة في قطرات العين، ما أكد الشكوك بأن الوفاة كانت جريمة مدبرة.

وبعد فتح القضية، اكتشف المحققون محاولة جوشوا تسميم ابنته الكبرى "بايبر" باستخدام نفس المادة السامة، كما تبين أن هناك محاولات لتوجيه الاتهام إلى عائلة زوجته عبر الادعاء بتعرضه للاعتداء.

ويواجه جوشوا هنسكر، الآن تهم القتل من الدرجة الأولى، الاحتيال على التأمين، وعرقلة سير العدالة، كما تتعلق القضية بجريمة معقدة تشمل التلاعب بالشهود والأدلة، أما محاموه فقد نفوا التهم الموجهة إليه، بينما يستمر التحقيق لتحديد المزيد من التفاصيل التي قد تكشف عن دوافع إضافية وراء الجريمة.

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