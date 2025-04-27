يبدأ من 5000 جنيه.. تعرف على أسعار التكييفات والمبردات في 2025

كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى التكييف كحل أساسي للتغلب على حرارة الصيف المرتفعة.

وفي هذا التقرير، يقدم "مصراوي" أسعار التكييفات لصيف عام 2025، وذلك وفقا لموقع أمازون الإلكتروني.

-مبرد سمارت 60 لتر من فريش، FA-M60W، بسعر 5,950 جنيه.

-تكييف سبليت نيو هيرو 1.5 حصان بارد وساخن من ال جي، أبيض، بسعر 24,591 جنيه.

-تكييف سبليت احترافي تبريد توربو من فريش، 1.5 حصان، لون أبيض، بسعر ‎21,450 جنيه.

-تكييف هواء بنظام منفصل من فري اير، FR-12CR ،بارد فقط، أبيض - 1.5 حصان، بسعر ‎17,408جنيه.

-تكييف هواء ميديا ميشن سبليت، 3 حصان، تبريد وتدفئة، بسعر 42,480 جنيه.

-تكييف يونيون اير، 1.5 حصان، بارد، بسعر 18,600جنيه.

-تكييف سبليت بنظام تربو للتبريد فقط من فريش، لون أبيض، 2.25 حصان، موديل FUFW18C/IW، بسعر 29,750 جنيه.

-تكييف هواء سمارت 2.25 حصان بارد اونلي بلازما، ماركة فريش، بسعر 30,990 جنيه.

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