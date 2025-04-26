"الراحمون يرحمهم الله".. شيخ يتصدر الترند بعد فيديو إطعام الكلاب (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

تصدر الشيخ حاتم غريب ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يقدم الطعام لمجموعة من الكلاب الضالة، في مشهد لقي إشادة واسعة من رواد السوشيال ميديا.

ويظهر الشيخ في الفيديو وهو يترجل من سيارته حاملا وجبات خصصها للكلاب، ويتوجه بها إلى جانب الطريق بعيدا عن حركة المرور، حرصا على سلامة الحيوانات.

هذه اللفتة البسيطة أثارت إعجاب المتابعين، الذين اعتبروه مثالا يحتذى في الرحمة والرفق بالحيوان، وهي من القيم التي يؤكد عليها الإسلام.

وفي مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة cbc قال الشيخ حاتم: "من لا يرحم لا يُرحم"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، ومؤكدا أن الرحمة ليست شعوراً فقط، بل يجب أن تترجم إلى أفعال في تفاصيل الحياة اليومية.

كما أشار إلى القصة النبوية الشهيرة عن الرجل الذي دخل الجنة لأنه سقى كلبا عطشانا، داعيا إلى النظر بعين العطف لكل مخلوقات الله: "الراحمون يرحمهم الله".

الفيديو الذي حقق آلاف المشاركات والتعليقات، ,أشعل موجة من التفاعل والدعوات إلى تبنّي مثل هذه السلوكيات الرحيمة في المجتمع، في وقت يحتاج فيه العالم لمزيد من الإنسانية والرحمة.

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