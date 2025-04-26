"بيحبوا نفس الزميلة".. مدير مدرسة يضرب نائبه بمفتاح إنجليزي بسبب الغيرة (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

في واقعة صادمة هزت المجتمع التعليمي في بريطانيا، أقدم مدير مدرسة ثانوي في جنوب ويلز على مهاجمة نائبه باستخدام مفتاح إنجليزي ضخم، بسببشكوكه في وجود علاقة عاطفية بين الأخير ومعلمة كانت تجمعه بها علاقة حب سابقة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة داخل المدرسة لحظة اعتداء المدير، أنتوني جون فيلتون (54 عامًا)، على نائبه ريتشارد بايك (51 عامًا)، خلال اجتماع اعتيادي في مكتب العمل بمدرسة سانت جوزيف الكاثوليكية في مدينة بورت تالبوت، والتي تضم 800 طالب.

وبحسب ما عرض في جلسات المحكمة، فقد خطط فيلتون، وهو أب لثلاثة أبناء وكان يشغل منصب المدير منذ سبتمبر 2023، لهذا الاعتداء بدافع الغيرة والشك، بعدما علم أن نائبه يحب حبيبته السابقة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ووفقًا للادعاء، أخفى فيلتون مفتاح إنجليزي معدني من نوع "ستيلسون" تحت معطفه قبل دخوله مكتب بايك، حيث كان من المفترض أن يناقشا بريدًا إلكترونيًا من أحد أولياء الأمور، وبمجرد خروج أحد المعلمين من الغرفة، باغت فيلتون زميله من الخلف وانهال عليه ضربًا على الرأس، قائلاً: "أنت تعرف ما فعلت"، بينما كان بايك يرد مرتبكًا: "لا أعرف ما الذي تتحدث عنه".

وأدى الاعتداء إلى إصابة بايك بجروح في الرأس، إلا أنه خرج من المستشفى لاحقًا دون مضاعفات خطيرة، وفي بيان للمحكمة، أعرب بايك عن صدمته من الهجوم قائلاً: "لقد كنت أكن له كل الثقة، والآن سأعيش بهذا الأثر النفسي مدى حياتي".

وأقر فيلتون بالذنب أمام محكمة سوانسي كراون في تهمة محاولة إلحاق أذى جسدي خطير مع سبق الإصرار، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، بالإضافة إلى إصدار أمر تقييدي يمنعه من الاقتراب من الضحية.

وفي كلمته أثناء النطق بالحكم، وصف القاضي بول توماس الحادث بأنه "انحراف مذهل من رجل وصل بجدارة إلى قمة مهنته وكان يُنظر إليه باحترام"، مؤكدًا أن الهجوم لم يكن لحظة انفعال بل "كمين مدبر".

وأكد الادعاء أن فيلتون أرسل لاحقًا رسالة بريد إلكتروني لجميع موظفي المدرسة، يعتذر فيها عن ما حدث، ويدلي فيها بتفاصيل حبه لزميلته التي أحبها نائبه أيضًا بينما كانت هي تستغل الاثنين لتحقيق أهدافها الوظيفية.

وقال الرقيب المحقق سيمون ديفيز من شرطة جنوب ويلز: "ما فعله فيلتون لم يكن له أي مبرر، وهو الآن يدفع ثمن لحظة من الجنون المهني والغيرة العاطفية، لقد خسر وظيفته وزواجه، واحترام المجتمع بأكمله".

من جانبها، أكدت هيئة الادعاء الملكية أن العنف الذي مارسه فيلتون كان يمكن أن يؤدي إلى إصابات مميتة، لكن الحظ وحده أنقذ الضحية من نتائج كارثية.

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