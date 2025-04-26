تسبب قلة البركة والكوابيس.. خبيرة طاقة تحذر من 5 أشياء لا يجب وضعها خلف باب الشقة

كتبت- شيماء مرسي

حذرت خبيرة طاقة المكان مها العطار من أكثر 5 أشياء لا يجب وضعها خلف باب الشقة.

وقالت خلال مكالمة هاتفية خلال برنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: "باب الشقة يعكس جمال البيت، والاهتمام بالتفاصيل يبرز هذا الجمال".

5 أشياء ممنوع وضعها خلف باب الشقة

مشتريات السوبر ماركت

ترك مشتريات السوبر ماركت خلف باب الشقة قد يؤثر بالسلب على طاقة المكان ويقلل من الشعور بالبركة.

الأحذية

قد يؤدي ذلك إلى جلب الطاقة السلبية إلى المنزل وتشويه سمعة أفراد الأسرة والأرق والكوابيس.

حقائب السفر واليد

وضع الحقائب خلف الباب مباشرة قد يسبب عدم الاستقرار والهروب ويمنح طاقة دائمة للاستعداد للمغادرة وترك المنزل.

الساعات

تنصح خبيرة الطاقة بتجنب وضع الساعة خلف الباب مباشرة، لما قد ينتج عن ذلك من اضطراب في طاقة المكان وزيادة الشعور بعدم الثبات.

حافظة النقود

من الأفضل تجنب وضع المحفظة على طاولة أو كرسي خلف الباب، نظرا لأن ذلك يرمز إلى خروج المال من المنزل واضطراب في الأوضاع المالية.

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