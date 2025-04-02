"مش عارفين قيمته".. حكاية حجر بـ50 مليون جنيه كان يستخدم "سدادة باب"

كتب- أحمد الضبع:

في اكتشاف مذهل، كشفت مجلة "ساينس أليرت" عن قصة حجر نادر كان يُستخدم لسنوات كـ "سدادة باب" قبل أن يتبين أنه تحفة طبيعية تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

القصة بدأت في قرية كولتي في رومانيا، حيث عثرت سيدة مسنّة على قطعة حجرية تزن 3.5 كيلوجرام في مجرى نهر بوزاو، واحتفظت بها لعدة عقود دون أن تعرف قيمتها الحقيقية، وفيما كان الحجر يؤدي وظيفة بسيطة كسدادة باب في منزلها، لم يكن أحد يدرك أنه يحمل في طياته تاريخًا جيولوجيًا يمتد لملايين السنين.

وبحسب صحيفة "إل بايس"، تبين لاحقًا أن هذه القطعة هي واحدة من أكبر قطع "الكهرمان الروماني" السليمة في العالم، والمعروفة محليًا باسم "الرومانيت"، والتي تتميز بلونها الأحمر الداكن.

وظل الحجر الثمين يؤدي وظيفته المتواضعة، حتى أن لصوصًا اقتحموا منزل السيدة في أحد الأيام ولم يلتفتوا إليه، دون أن يعرفوا أنه يحمل قيمة علمية ضخمة، وبعد وفاة السيدة في عام 1991، شك أحد أقاربها في أهمية القطعة، ليتم فحصها وتحديد أنها تعود إلى ما بين 38 إلى 70 مليون سنة.

وفي تعليقه على الاكتشاف، قال دانييل كوستاش، مدير متحف مقاطعة بوزاو: "هذا الاكتشاف يحمل أهمية علمية استثنائية، ويعد من الكنوز الطبيعية التي تضيء تاريخ جيولوجي طويل".

القطعة جرى تصنيفها ككنز وطني في رومانيا، وهي معروضة حاليًا في متحف المقاطعة منذ عام 2022.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُكتشف فيها كنز ثمين يُستخدم في أغراض يومية، إذ سبق أن عثر رجل في ولاية ميشيجان الأمريكية على نيزك قيمته 100 ألف دولار كان يستخدمه كسدادة باب.

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