10 صور لأغنى حيوان في العالم.. لن تتخيل حجم ثروته

كتبت - أسماء العمدة

قد يكون من المدهش أن تعلم أن هناك حيوانات تمتلك ثروات طائلة، بعضها يفوق ثروات مشاهير العالم. إليك أغنى حيوان في العالم، وفقًا لما جاء عبر موقعي CCN وTimes of India.

جونتر السادس.. أغنى حيوان في العالم

جونتر السادس هو كلب من فصيلة الراعي الألماني، ويُعتبر أغنى حيوان في العالم، حيث تبلغ ثروته حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

ورث هذه الثروة من مالكته، الكونتيسة الألمانية الراحلة، ويدير ممتلكاته شركة تدعى Gunther Corporation.

حياة جونتر السادس

يعيش جونتر السادس حياة فاخرة، حيث يمتلك قصورًا، ويتناول أشهى الأطعمة، ويسافر على متن طائرات خاصة.

تطور ثروة جونتر السادس

بفضل الاستثمارات الذكية، نمت ثروة جونتر بشكل ملحوظ على مر السنين، لتصل إلى قيمتها الحالية، البالغة حوالي 500 مليون دولار.

أصل ثروة جونتر السادس

تركت الكونتيسة كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت عام 1992، وصية تمنح كلبها جونتر الثالث ثروة تقدر بـ 80 مليون دولار.

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