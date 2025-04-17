10 صور لـ أطول قطار في العالم- ما القصة؟

كتبت- أسماء مرسي:

لطالما كانت القطارات وسيلة نقل أساسية، تتكون من عدد محدد من العربات، ولكن، هل خطر ببالك يوما قطار يتجاوز كل المقاييس المألوفة؟

أطول قطار في العالم

هذا القطار الاستثنائي يمتد على طول سبعة كيلومترات مذهلة، ولا يضم بضع عشرات أو حتى مئات من العربات، بل يحتوي على ما لا يقل عن 682 عربة، وفقا لموقع "zeenews".

طول ووزن استثنائي

طوله يمتد ليشمل مسافة كافية لوضع 24 برج إيفل متتاليا، وبفضل هذا الأمر، يعتمد القطار على قوة ثمانية محركات لدفع وسحبه وضمان حركته.

"خام الحديد الأسترالي BHP":

هذا القطار يحمل اسم "خام الحديد الأسترالي BHP"، وهو ليس قطارا للركاب، بل هو قطار بضائع ضخم مصمم خصيصا لنقل المواد الخام.

كانت انطلاقته الأولى في الحادي والعشرين من شهر يونيو عام 2001، ويمتد طوله من مقدمة أول محرك إلى آخر عربة لمسافة 7.3 كيلومتر.

لقب آخر.. الأثقل والأكثر حمولة

بالإضافة إلى لقب أطول قطار في العالم، يحمل قطار BHP الأسترالي لنقل خام الحديد لقب أثقل قطار أيضا، يقوم هذا العملاق برحلة منتظمة يقطع فيها مسافة تقدر بـ 275 كيلومترًا، تبدأ من منجم ياندي وتنتهي في ميناء هيدلاند.

تستغرق هذه الرحلة حوالي 10 ساعات لإتمامها.

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