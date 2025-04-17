هل تجرؤ على زيارتها؟.. أخطر 5 مطاعم حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

يمكن أن يتحول تناول الطعام إلى مغامرة لا تُنسى، حول العالم، توجد مطاعم تتحدى المألوف وتقدم لزوارها وجبات لا تُنسى مصحوبة بإثارة وتشويق.

في هذا السياق، إليكم أخطر المطاعم حول العالم ، وفقا لموقع "ranker".

بيت شاي هواشان، الصين

يقع بيت الشاي هواشان في الصين على قمة جبل هواشان الشاهق، والوصول إليه يتطلب شجاعة فائقة، تبدأ الرحلة بصعود الترام، ويغامر الزوار بالسير على ممرات خشبية ضيقة مثبتة بشكل عشوائي على جوانب الجبل، مع التشبث بسلاسل حديدية واهية للحفاظ على توازنهم فوق الهاوية.

وإذا حالفك الحظ ونجوت من هذا الاختبار، فستواجه تحديًا آخر، وهو صعود أشد درج انحدارًا في العالم.

عشاء في السماء، بروكسل

فكرة تناول الطعام على ارتفاع 180 قدم أي ما يُعادل (55 م) تثير مشاعر الخوف والرهبة لدى الكثيرين، ولكن، توفر هذه التجربة الفريدة إطلالات بانورامية مذهلة على المدينة.

تتسع الطاولة لـ 22 ضيفا، ويمكن حجزها بشكل فردي لمدة ساعة أو استئجار المطعم بأكمله لمدة ثماني ساعات.

مطعم إيثا أندرسي، المالديف

في جزر المالديف، يقدم مطعم إيثا أندرسي تجربة غامرة بمعنى الكلمة، يقع هذا المطعم الفريد تحت سطح البحر في منتجع كونراد المالديف بجزيرة رانجالي، وهو أول مطعم من نوعه في العالم.

يتميز المطعم بنفق أكريليك يوفر إطلالة بانورامية بزاوية 270 درجة على الحياة البحرية النابضة بالحياة، يمكن الوصول إليه عبر سلم حلزوني، فضلا عن، تناول المأكولات البحرية الطازجة وأنت محاط بالأسماك الملونة والشعاب المرجانية.

مطعم لاينيو سنو فيليدج الجليدي، بفنلندا

يقع هذا المطعم داخل فندق جليدي، حيث تتراوح درجة الحرارة بين -5 و -2 درجة مئوية طوال الوقت.

كل شيء في المطعم مصنوع من الثلج والجليد، من الجدران والطاولات إلى الكراسي، ونظرًا لدرجة الحرارة المنخفضة، يقدم المطعم وجبات باردة.

يتم إعادة بناء المطعم بالكامل كل شتاء باستخدام الثلج والجليد الطازج، ثم يذوب مع حلول الربيع.

مطعم نينجا، نيويورك

هذا المطعم تجربة فريدة تبدأ بمتاهة مظلمة مليئة بالدخان وتوصلك إلى طاولتك بواسطة محاربين مقنعين التي قد تكون في غرفة تشبه زنزانة السجن.

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