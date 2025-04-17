لماذا عليك وضع كرة تنس في حقيبتك على متن الطائرة؟

كتبت- أسماء مرسي:

عندما تُهيئ حقيبتك للسفر، تفكر في الملابس والكتب والأجهزة الإلكترونية، لكن هل تعلم أن قطعة بسيطة مثل كرة التنس تحدث فرقا كبيرا في رحلتك؟

كرة التنس.. سلاحك ضد آلام السفر

كرات التنس تمتلك قدرة مذهلة على منافسة حتى أغلى أدوات التدليك في تخفيف الآلام، وتحسين الدورة الدموية، وتخفيف الشعور بالضغط، فضلا عن، الوقاية من تجلط الدم أثناء الرحلات الطويلة، وفقا لموقع "Reader's Digest".

التدليك الذاتي بكرة التنس

يسهم "تدليك" كرة التنس على مناطق مختلفة من جسمك في إرخاء العضلات المتصلبة وتحفيز تدفق الدم، بالإضافة إلى صغر حجمها الذي يجعل حملها في أي حقيبة أمرا يسيرا، فإن استخدامها أثناء الرحلة لن يسبب أي إزعاج للمسافرين المجاورين لك.

التخلص من التوتر لتخفيف الآلام

هناك مناطق محددة في الجسم تستفيد من التدليك الذاتي بكرة التنس أثناء السفر، مثل الكاحلين، والمعصمين، والفخذين، والساقين، وأعلى الظهر والكتفين.

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