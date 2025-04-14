"ما يحسد المال إلا أصحابه".. خبيرة تكشف كيف نحسد أنفسنا وأموالنا دون قصد

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة طاقة المكان إيمان خير أن "ما يحسد المال إلا أصحابه"، مثل شعبي يعكس حقيقة يغفل عنها الكثيرون، وهي أن الإنسان قد يحسد نفسه أو ماله أو حتى أبناءه أو عمله.

كيف يحدث هذا؟

أوضحت "إيمان" لـ"مصراوي" أن الإنسان قد يحسد ماله في أوقات كثيرة دون قصد منه، فعندما يتعلق قلبه بشيء ما، أو يخشى عليه من الزوال، تنبعث منه طاقة تؤدي إلى حسده، وهذا يحدث غالبا بسبب شدة التعلق والخوف على ما يملك.

وأضافت أن هذا الأمر يتفاقم عندما يكون الشيء الذي يملكه الشخص تحقق بعد جهد ومعاناة، ففي هذه الحالة، يوجه الشخص طاقة قوية إلى هذا الشيء، تتسبب هذه الطاقة في حسده.

الحسد غير المقصود

تابعت خبيرة الطاقة أن الشخص يصدر طاقة الحسد دون أن يكون لديه نية لذلك، ودون أن يكون من الشخصيات الحسودة بطبيعتها، بل يتخيل في بعض الأحيان أن شخصا آخر هو الذي حسده، في حين أنه هو نفسه قد يكون السبب في ذلك.

الحسد طاقة سلبية

الحسد في جوهره هو طاقة سلبية تنبعث من الشخص، وتؤثر على حياته بشكل سلبي، لذا، من الضروري أن يكون الإنسان على دراية بهذا الأمر، وأن يسعى إلى تطهير نفسه من أي طاقة سلبية قد يحملها.

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