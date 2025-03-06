7 صور لأغرب طريق في العالم.. يظهر ويختفي بطريقة مذهلة

كتبت- أسماء العمدة:

تخيل طريقًا واسعًا أمامك، ثم اختفت تحت الماء ليعود مجددًا بعد ساعات ضرورية، هذا ما يحدث في "باساج دو جويس" في فرنسا، أحد أغرب الطرق في العالم، وفقًا لموقع timesofindia.

هذا الطريق الذي يعرف طوله 4.15 كيلومترًا يربط بين خليج بورنف وجزيرة نويرموتيه، ولكنه يتميز بظاهرة طبيعية تجذب السياح والمغامرين من كل مكان.

"باساج دو جويس"، تحول هذا الطريق من ممر سالك إلى قاع بحر. يمكنك المشي أو القيادة عبره من خلال الحصار القاطع، ولكن يجب أن تكون حذرًا وخططًا لرحلتك بعناية، حيث أن المتجدد قد يعود بشكل موثوق.

بالرغم من سحره، إلا أن هذا الطريق لفترة من الوقت، ولا يستهان بها، فاختفاء الطريق يتطلب من السائقين والمارة إلى أبراج التأمين على طول الطريق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطحالب والأعشاب البحرية التي تغطي الطريق بعد انحسار المياه تجعله مزلقًا وفوايرًا.

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