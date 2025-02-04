"المقطم" .. لماذا سمى بهذا الأسم ؟

كتبت- أسماء مرسي:

يعد جبل المقطم، الذي يطل على شرق القاهرة، أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة، ولكن، هل تساءلت عن سبب تسميته بهذا الاسم الغريب؟

الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثارفي تصريح لـ"مصراوي" قال إن تتنوع الراويات حول أصل تسمية جبل المقطم، ولكن، أبرزها:

رواية المقريزي:

يروي المؤرخ المصري الشهير المقريزي في كتابه "الخطط المقريزية" قصة حول تسمية الجبل.

يذكر المقريزي أن مصرايم بن بيصر، وهو حاكم مصر في ذلك الوقت، كان يبحث عن كنوز الأرض، وخاصة المعادن الثمينة كالذهب والزبرجد والفيروز، ولكنه واجه صعوبة في استخراج هذه المعادن، فاستعان بـ رجل يدعى "مقيطام".

قام مقيطام بإجراء تجاربه الكيميائية في الجبل الشرقي، وهو الجبل الذي يُعرف اليوم باسم المقطم، وبسبب ارتباط هذا الجبل بتجارب الرجل "مقيطام"، سمي الجبل باسمه، ثم اختصر ليصبح "المقطم".

روايات أخرى:

إلى جانب رواية المقريزي، هناك روايات أخرى تحاول تفسير سبب تسمية الجبل، البعض يرى أن الاسم مشتق من كلمة "قطم" التي تعني القطع أو الانقطاع، وذلك بسبب شكل الجبل الشاهق الذي يبدو منفصلا عن بقية التضاريس.

وهناك رواية أخرى تقول إن جبل المقطم يمتد على طول الضفة الشرقية للنيل، بداية من أسوان وحتى نهاية القاهرة.

وقد أطلق عليه اسم "المقطم" نسبة إلى هذا الامتداد الطويل الذي يقطع مساحات شاسعة من الأرض.

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