فيديو صادم.. مدرب يدفع فتاة من فوق جسر رغم صراخها ورعبها

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أقبل مدرب قفز بالحبال على دفع فتاة مذعورة من فوق جسر ،على ما يبدو، على الرغم من صراخها وتشبثها بالسور.

وبحسب ديلي ميل، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على تطبيق تيك توك، حقق أكثر من 4.2 مليون مشاهدة، وتظهر فيه فتاة تدعى كريستينا مقيدة بينما تحبس دموعها، وتبكي "لا، لا لا" وتهز رأسها على الجسر في إشبيلية بإسبانيا .

وتظهر كريستينا مختبئة تحت السور المعدني، وتلف يدها حول هيكل الجسر وتنظر إلى المسطح المائي أدناه، بينما تأخذ أنفاسًا عميقة.

وتوسلت الفتاة للمدرب ألا تقفز وبدا أنها غيرت رأيها، لكنه أعد عصا سيلفي مع كاميرا مثبتة بها لتصوير التجربة، وواصل القيام بعمله، وقام بدفعها بعد أن أزال يديها فيما كان يضحك، لتطير كريستينا من جانب الجسر.

واهتز جسد الفتاة للأمام قبل أن تلقى من الجسر تجاه البحيرة أسفلها، وبدأت في الصراخ، بينما كانت تتأرجح أثناء السقوط العنيف، ومع انتهاء السقوط، يمكن سماع أنفاسها المتسارعة بشكل واضح، ما يعكس حالتها النفسية الصعبة بعد التجربة.

وتحولت صراخ الفتاة إلى نوبات من الضحك، وعلقت الشابة على المقطع: "قيل لي إنني فزت بجائزة الصراخ لهذا العام".

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة، لكنه أثار جدلا في إسبانيا، وفي التعليق أسفل الفيديو، تساءل العديد من المشاهدين عما إذا كان قد تم دفعها عمدا من فوق الجسر، على الرغم من أنها كانت تصرخ "لا".

وتساءل أحد مستخدمي تيك توك: "وإذا لم تكن تريد ذلك، فلماذا ألقاها؟"، بينما قال آخر: قالت لا، لماذا دفعها؟.

وعلق ثالث: "حسنًا، لم يكن ينبغي له أن يجبرها، كانت متوترة للغاية"، وأضاف أحدهم: "أعتقد أنه إذا قال الشخص "لا" ثلاث مرات، فيجب إبعاده على الفور وإعادة أمواله، لكن الضغط عليه عندما يقول "لا" ليس صحيحًا أيضًا".

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