منها عيون التونة.. أغرب 5 أكلات في العالم (صور)
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كتبت- أسماء العمدة:
عالم الطهي مليء بالمفاجآت، ففي كل زاوية من هذا الكوكب، توجد أطباق غريبة ومثيرة للدهشة، بعضها قد يبدو مقززًا للبعض، بينما يعتبره آخرون شهيًا وفاخرًا.
ووفقًا لما ورد عبر صحيفة timesofindia، إليك أغرب 5 مأكولات في العالم، والتي قد تصيبك بالدهشة.
عيون التونة
طبق ياباني يتكون من عيون التونة المطهوة، ويتميز بقوامه الهلامي ونكهته التي تشبه الحبار.جبن كاسو مارزوجبن سرديني إيطالي يحتوي على يرقات ذباب الجبن الحية، مما يمنحه قوامًا كريميًا ونكهة لاذعة.
سانناكجي
طبق كوري يتكون من أخطبوط صغير حي يتم تقطيعه وتقديمه متبلًا بزيت السمسم، مما يجعل الأخطبوط يتلوى أثناء تناوله.
هاكارل
طبق آيسلندي يتكون من سمك القرش المخمر، ويتميز برائحته النفاذة وطعمه القوي.
بيض القرن
طبق صيني يتكون من بيض البط أو الدجاج أو السمان المحفوظ في خليط من الطين والرماد والملح والجير لعدة أسابيع أو أشهر، ما يمنحه لونًا أسود وقوامًا هلاميًا
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