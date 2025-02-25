منها عيون التونة.. أغرب 5 أكلات في العالم (صور)

الكلب بـ 2 مليون دولار.. صور لأغلى 3 حيوانات أليفة في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

عالم الطهي مليء بالمفاجآت، ففي كل زاوية من هذا الكوكب، توجد أطباق غريبة ومثيرة للدهشة، بعضها قد يبدو مقززًا للبعض، بينما يعتبره آخرون شهيًا وفاخرًا.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة timesofindia، إليك أغرب 5 مأكولات في العالم، والتي قد تصيبك بالدهشة.

عيون التونة

طبق ياباني يتكون من عيون التونة المطهوة، ويتميز بقوامه الهلامي ونكهته التي تشبه الحبار.جبن كاسو مارزوجبن سرديني إيطالي يحتوي على يرقات ذباب الجبن الحية، مما يمنحه قوامًا كريميًا ونكهة لاذعة.

سانناكجي

طبق كوري يتكون من أخطبوط صغير حي يتم تقطيعه وتقديمه متبلًا بزيت السمسم، مما يجعل الأخطبوط يتلوى أثناء تناوله.

هاكارل

طبق آيسلندي يتكون من سمك القرش المخمر، ويتميز برائحته النفاذة وطعمه القوي.

بيض القرن

طبق صيني يتكون من بيض البط أو الدجاج أو السمان المحفوظ في خليط من الطين والرماد والملح والجير لعدة أسابيع أو أشهر، ما يمنحه لونًا أسود وقوامًا هلاميًا

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