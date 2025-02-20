مغامر يوثق لحظات تزلجه بجوار نهر من الحمم البركانية (فيديو)

كتبت- أسماء العمدة:

انتشر مقطع فيديو مذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مغامرًا يتزلج على مقربة من نهر متوهج من الحمم البركانية، ما أثار دهشة الكثيرين.

ويظهر من خلال مقطع الفيديو أحد المغامرون، وهو يتزلج فوق منحدر شديد الانحدار، بينما تتدفق الحمم البركانية المنصهرة بجواره بشكل مرعب.

ورغم خطورة المشهد، إلا أن المغامر يبدو واثقًا من نفسه ويستمتع بتجربته الفريدة، في أحد البراكين النشطة بالعالم في جبل إتنا بإيطاليا.

حظي الفيديو بمشاهدات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر الكثيرون عن إعجابهم بجرأة المغامر ومهارته، بينما انتقده البعض الآخر بسبب المخاطرة بحياته.

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