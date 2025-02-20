أغلى 5 بيضات في العالم.. سعرها مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة "بيض" أنها تشير إلى بيض الدجاج أو الطيور الأخرى الذي نأكله، ولكن في هذا السياق، يشير المصطلح إلى أشياء ثمينة ونادرة أخرى.

ووفقًا لما ورد عبر شبكتي timesofindia وcnn ، إليك أغلى 5 "بيضات" في العالم

بيض فابرجيه

تُعتبر بيضات فابرجيه من أغلى وأندر التحف الفنية في العالم، صُنعت هذه البيضات الفاخرة من قبل صائغ المجوهرات الروسي الشهير بيتر كارل فابرجيه لعائلة القيصر في روسيا، تتميز هذه البيضات بتصاميمها الرائعة والمرصعة بالجواهر الثمينة والمعادن النفيسة، بيعت إحداها، وهي بيضة روتشيلد فابرجيه، بمبلغ 12.6 مليون يورو.

بيض طائر الفيل

كان طائر الفيل من أكبر الطيور التي عاشت على وجه الأرض وانقرضت الآن. كان بيضه ضخمًا جدًا، ويُعتبر بيض طائر الفيل من المقتنيات النادرة جدًا، ويصل سعر البيضة الواحدة إلى حوالي 116 ألف يورو.

كافيار بيلوجا الإيراني

يُعتبر كافيار بيلوجا الإيراني من أغلى أنواع الكافيار في العالم، ويتميز هذا الكافيار بلونه الأبيض النادر وطعمه الفريد، ويُستخرج من سمك الحفش بيلوجا الذي يعيش في بحر قزوين، يصل سعر الكيلو الواحد من هذا الكافيار إلى حوالي 23 ألف يورو.

بيض الشوكولاتة الفاخر

يصنع بعض صانعي الشوكولاتة الفاخرة بيضًا خاصًا من الشوكولاتة عالية الجودة ويزينونه بالجواهر أو الذهب الصالح للأكل، يمكن أن تصل أسعار هذه البيضات إلى آلاف اليوروهات.

على سبيل المثال، بيضة "Choccywoccydoodah" المصنوعة من الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة والمرصعة بالجواهر، ويبلغ سعرها حوالي 31 ألف يورو.

بيض النعام

بيض النعام هو أكبر أنواع البيض حجمًا، ويُعتبر من الأطعمة الفاخرة في بعض الثقافات، يمكن أن يصل سعر بيضة النعامة الواحدة إلى مئات الدولارات.

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