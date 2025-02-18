منها السلم والثعبان.. تعرف على أقدم 10 ألعاب لوحية في التاريخ

كتبت- أسماء العمدة:

الألعاب اللوحية جزء لا يتجزأ من تاريخ البشرية، ولعبت دورًا مهمًا في الترفيه، والتواصل الاجتماعي، وتنمية المهارات الفكرية عبر العصور، وبعضها يعود إلى آلاف السنين، ولا تزال تُمارس حتى اليوم.

وفيما يلي تفاصيل أقدم 10 ألعاب لوحية في التاريخ، وفقًا لموقع British Museum:

1- سينيت (مصر القديمة، حوالي 3500 قبل الميلاد)

تُعتبر "سينيت" واحدة من أقدم الألعاب اللوحية المعروفة، وقد عُثر على أدلة على وجودها داخل مقابر مصرية قديمة، وكانت تعتمد على تحريك القطع فوق لوحة مقسمة إلى مربعات، إلا أن القواعد الدقيقة للعبة لا تزال غير واضحة تمامًا حتى اليوم.

2- لعبة أور الملكية (بلاد الرافدين، حوالي 2600 قبل الميلاد)

جرى العثور على هذه اللعبة داخل مقابر مدينة أور الملكية في بلاد الرافدين القديمة، وتتضمن استخدام النرد لتحريك القطع على مسار محدد، إلا أن قواعدها الدقيقة لا تزال غير معروفة بالكامل.

3- جو (الصين، حوالي 2000 قبل الميلاد)

تُعد "جو" واحدة من أقدم الألعاب اللوحية التي لا تزال تُمارس على نطاق واسع حتى اليوم. تعتمد على وضع قطع سوداء وبيضاء على لوحة شبكية، والهدف منها هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة.

4- تاو تي (مصر القديمة، حوالي 2000 قبل الميلاد)

كانت هذه اللعبة شائعة في مصر القديمة، حيث تعتمد على استخدام العصي أو القطع الصغيرة للعب على لوحة مخصصة، غير أن قواعدها الدقيقة لا تزال غير معروفة بالكامل.

5- ميهن (مصر القديمة، حوالي 3000 قبل الميلاد)

جرى العثور على أقدم دليل على لعبة "ميهن" في مقابر تعود إلى فترة ما قبل الأسرات في نقادة بمصر. تصور اللعبة ثعبانًا ملتفًا على شكل حلزوني، لكن كيفية لعبها لا تزال غامضة.

6- نرد الطاولة (الشرق الأدنى القديم، حوالي 3000 قبل الميلاد)

تُعتبر لعبة "نرد الطاولة" واحدة من أقدم ألعاب النرد، وقد وُجدت أدلة على ممارستها في الشرق الأدنى القديم، وتعتمد على رمي النرد وتحريك القطع على اللوحة بهدف الوصول إلى النهاية قبل الخصم.

7- ليانغ كي (الصين، حوالي القرن الرابع الميلادي)

كانت "ليانغ كي" لعبة شائعة في الصين القديمة، تُلعب باستخدام قطع صغيرة على لوحة، ويُعتقد أنها كانت لعبة استراتيجية، رغم عدم معرفة قواعدها الدقيقة.

8- الشطرنج (الهند، حوالي القرن السابع الميلادي)

يُعد الشطرنج أحد أشهر الألعاب اللوحية في العالم، إذ يعود تاريخه إلى لعبة هندية قديمة تُعرف باسم "تشاتورانجا"، وتطورت هذه اللعبة لاحقًا إلى الشكل الحديث الذي نعرفه اليوم.

9- الضامة (مصر القديمة، حوالي 3000 قبل الميلاد)

تُعتبر "الضامة" واحدة من أقدم الألعاب اللوحية التي لا تزال تُمارس حتى اليوم، إذ تعتمد على تحريك القطع على لوحة مقسمة إلى مربعات بهدف الاستيلاء على جميع قطع الخصم.

10- السلم والثعبان (الهند، حوالي القرن الثاني الميلادي)

تعود أصول هذه اللعبة الشهيرة إلى الهند القديمة، حيث تعتمد على تحريك القطع عبر مسارات تحتوي على سلالم تُساعد اللاعب على التقدم، وثعابين تُعيده إلى الخلف، والفائز هو من يصل إلى نهاية اللوحة أولًا.

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