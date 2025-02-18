بعد تصريحات أمير عزمي عن الزمالك.. 5 علامات تكشف "عصافير" العمل

أثار أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق لفريق الزمالك، جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول وجود "عصافير" داخل الجهاز الفني، ينقلون معلومات خاطئة لإدارة القلعة البيضاء عن المدير الفني السويسري كريستيان جروس، الذي رحل عن الأبيض.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على الوسط الرياضي فحسب، بل تمتد إلى بيئات العمل المختلفة، إذ يلجأ بعض الموظفين إلى الوشاية بزملائهم للحصول على مكاسب شخصية، سواء بترقية وظيفية أو تقرب إلى المديرين، دون الاكتراث بالأذى الذي قد يلحق بالآخرين، وفقًا لما أكده الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

كيف تكتشف الموظف "العصفورة"؟

وأوضح فرويز، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنّ هناك عدة علامات تفضح هذا النوع من الموظفين، أبرزها:

1- التقرب المبالغ فيه من المدير

يسعى دائمًا لكسب ود المدير والدخول إلى مكتبه تحت أي ذريعة، حتى وإن لم يكن هناك أمر يستدعي ذلك.

2- التجسس والتصنت على الزملاء

يحاول التسلل إلى الأحاديث الجانبية، ويحرص على معرفة تفاصيل غير موجهة له، مستخدمًا طرقًا ملتوية لجمع المعلومات.

3- افتعال الأزمات بين الزملاء

يعمل على إثارة المواقف وتحريض الأطراف ضد بعضها البعض، ثم ينقل صورة مشوهة عنهم للإدارة.

4- ضعف الأداء الوظيفي مع الحصول على امتيازات

غالبًا ما يكون أداؤه في العمل أقل من المتوقع، لكنه يحصل على مكافآت غير مستحقة وإجازات متكررة، مستغلًا قربه من الإدارة.

5- غياب الضمير والرغبة في الوصول بأي ثمن

يهدف إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب زملائه، ويمتلك شخصية مضطربة قد تصل إلى السيكوباتية، ويجيد تزييف الحقائق وتوريط الآخرين لتحقيق أهدافه.

واختتم "فرويز" بالإشارة إلى أنّ التعامل مع هذه النوعية من الأشخاص يتطلب الحذر، وتجنب التحدث معهم في الأمور الشخصية أو المهنية المهمة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والعدالة لمنع انتشار هذه السلوكيات السلبية.

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