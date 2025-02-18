عمرو أديب طالب بتطويرها.. أسرار لا تعرفها عن أشهر بنايات وسط البلد

أثار الإعلامي عمرو أديب، خلال الساعات الماضية، مسألة تطوير منطقة وسط البلد، التي سبق وأكدت محافظة القاهرة أن العمل جارٍ في المرحلة الثالثة من تطويرها، بهدف إحداث نقلة نوعية فيها، من خلال تحسين صورتها البصرية وتعزيز شخصيتها المعمارية.

وطالب "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، الحكومة بإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير منطقة وسط البلد، باعتبارها مدينة تجسد جزءًا من التاريخ والتراث المصري العريق، وتحتوي على قصور ومباني نادرة.

وتحمل منطقة وسط البلد، وسط بناياتها الشهيرة، قصصًا وأسرارًا تحكي فترة مهمة من تاريخ مصر، منذ فترة حكم الخديوي إسماعيل، الذي تأثر بالحضارة الأوروبية وأراد أن يصمم مدينة تشبه باريس.

الخديوي إسماعيل والحلم الحضاري

كان الخديوي إسماعيل متأثرًا بالحضارة الأوروبية منذ دراسته في فرنسا، فطلب من الإمبراطور نابليون الثالث أن يخطط المهندس النمساوي هاوسمان القاهرة الجديدة، بهدف تحويل المدينة إلى عاصمة حديثة بعيدة عن طابع العصور الوسطى، ووظف الأموال والعمال لبناء تحفة معمارية متكاملة، وفقًا للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

المباني الخديوية

تنوعت المباني بين سكنية، إدارية، تجارية وبنوك، وأبرز المهندسين المعماريين الذين شاركوا في المشروع كانوا "كاستامان" و"لاشياك"، و"أورسيني"، وكان الهدف تحويل القاهرة إلى مدينة حديثة تشبه باريس.

قانون بناء وتوسيع المدينة

ومع اقتراب افتتاح قناة السويس، أصدر الخديوي قانونًا يمنح الأرض مجانًا لمن يبني عقارًا عصريًا حديثًا، ما أدى إلى نهضة معمارية حقيقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

تفاصيل المباني الخديوية

المباني تضم عناصر معمارية مميزة مثل الأعمدة والزخارف النباتية والتماثيل التي تمزج بين الطابع المحلي والأوروبي، ما جعلها تحفًا فنية تزين شوارع وسط القاهرة.

عمارة تيرينج

أحد المعالم الشهيرة في العتبة، تم بناؤها على الطراز النيوباروك بواسطة المهندس أوسكار هورويتز عام 1910، وتضم محال من أرقى العلامات التجارية في أوروبا، وكانت في موقع استراتيجي بين القاهرة القديمة والجديدة.

عمارة تريستا

مبنى تاريخي بني عام 1911 على الطراز الكلاسيكي المستحدث، ويمزج بين عناصر العمارة المحلية والأوروبية، ويشغله الآن البنك المركزي المصري.

مبنى صيدناوي

أسس الإخوان سليم وسمعان صيدناوي متجرًا كبيرًا في 1913 بمنطقة الموسكي، مختصًا في بيع الأقمشة والمنسوجات المصرية، وأصبح لاحقًا صرحًا تجاريًا معروفًا في مصر.

مبنى بنك مصر

جرى بناؤه في 1920 على يد المهندس لاشياك، ويتميز بعناصر زخرفية إسلامية، وكان أول بنك مصري له دور كبير في الاقتصاد المصري، وتحول المبنى إلى متحف عام 2011.

عمارة جروبي

تم بناؤها عام 1924 في ميدان طلعت حرب، واحتوت على كافيه جروبي الشهير، وكانت من أولى الأماكن التي قدمت أطعمة وحلويات أوروبية في مصر، وأصبحت مركزًا ثقافيًا مهمًا.

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