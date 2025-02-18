10 نصائح لإدارة ميزانيتك في رمضان دون تعثر مالي

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كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تسعى الكثير من ربات البيوت إلى وضع ميزانية متكاملة تمتد من بداية الشهر حتى نهايته.

وقدّمت الدكتورة روضة حمزة، استشاري الاقتصاد المنزلي، 10 نصائح حول كيفية تنظيم ميزانية شهر رمضان دون الوقوع في أزمات مالية.

وقالت "حمزة" لـ"مصراوي" إنّ هناك عدة خطوات مفيدة يجب على كل ربة منزل اتباعها للحصول على أفضل نتائج خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها وضعت خطة ميزانية مدروسة تتضمن الخطوات التالية:

1- استبدل العصائر الجاهزة بعصائر منزلية مصنعة من الفواكه الموسمية مثل البرتقال، والفراولة، والموز .

2- استبدلي الحلويات الشرقية بالحلويات التي تعتمد على الفاكهة مثل الجيلي وسلطة الفواكه.

3- اصنعي شوربة الخضروات الموسمية بدلا من اللسان العصفور .

4- طهي وجبات بكميات متناسبة مع مستوى الاستهلاك .

5- الحفاظ على المتبقي من الطعام بشكل جيد وإدخاله في وجبات أخرى أي إعادة تدويره.

مثال: مكرونة متبقية تصنع منها مكرونة بشاميل، أرز متبقي ممكن يدخل في كشري، خبز متبقي يتم تحميصه وطحنه بدلا من البقسماط .

6- التوفير في البروتين الحيواني استخدام اللحم المفروم اوفر من القطع.

الدجاج يتم استخدام الصدر في عمل بانيه أو شاورمة أو مكرونة بشاميل. يوفر الكثير.

تجميع الكبد والقوانص وعمل منها وجبة اليوم.

7- الابتكار في صنع الوجبات من المتوفر في الثلاجة وبناءا على التخفيضات والعروض .

8- وضع مبلغ محدد للميزانية للأسبوع والالتزام به.

9- قيم النفقات أول بأول وتأكد من الفواتير قبل مغادرة المكان والاحتفاظ بها كمرجع لي عند وضع ميزانية مستقبلية.

10- تخصيص مبلغ الزكاة أو الصدقات بحيث لا تؤثر على النفقات.

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