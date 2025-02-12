تعرف على أقدم 3 أشجار في العالم.. عمرها آلاف السنين

كتبت- أسماء العمدة:

الأشجار تُعتبر من أطول الكائنات الحية عمرًا على وجه الأرض، وقدرتها على البقاء لآلاف السنين تُثير الدهشة وتُعطينا لمحة عن تاريخ الكوكب.

ووفقًا لموقع timesofindia إليك 3 أشجار الأقدم عمرًا في التاريخ، والتي كانت تنمو في أماكن متفرقة بالعالم.

شجرة ميثوسيلاه (Methuselah)

شجرة ميثوسيلاه واحدة من أقدم الأشجار المعمرة في التاريخ، ويبلغ عمرها حوالي 4850 عامًا أو أكثر، وتقع هذه الشجرة في جبال وايت (White Mountains) بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى تم تحديد عمرها بواسطة إدموند شولمان في عام 1957، ويتم الحفاظ عليها بحذر لتجنب قطعها.

شجرة بروميثيوس (Prometheus)

هي شجرة صنوبر معمرة من نوع "Great Basin Bristlecone Pine"، كانت تنمو بالقرب من خط الأشجار على قمة ويلر (Wheeler Peak) في شرق ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.

واشتهرت هذه الشجرة بأنها كانت أقدم كائن حي غير مستنسخ معروف على وجه الأرض، حتى تم قطعها في عام 1964، وكان عمرها حوالي 4900 عام وقت قطعها.

شجرة غران أبويلو (Gran Abuelo)

شجرة "غران أبويلو"، وهي سرو باتاغونيا (Patagonian Cypress) أو "أليرسي ميليناريو" (Alerce Milenario)، من أضخم الأشجار في أمريكا الجنوبية، ويقدر العلماء عمرها بأكثر من 3600 عام، وقد يصل إلى 5000 عام، لكن لم يتم تحديد عمرها بدقة باستخدام عد الحلقات بسبب حجمها الكبير، وتقع هذه الشجرة في تشيلي، أمريكا الجنوبية، ويجري العلماء دراسات لتحديد عمرها بشكل أكثر دقة.

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