مدينة إيطالية تمنع سكانها من الإصابة بالمرض.. ما السر؟

كتبت- شيماء مرسي

أصدر عمدة مدينة بيلكاسترو الإيطالية بيانًا يحذر فيه السكان من ضرورة تجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة التي قد تتطلب رعاية طارئة."

وحث العمدة أنطونيو تورشيا السكان على الامتناع عن العادات الخطيرة أو الحوادث أو الأنشطة الشاقة؛ لتقليل الحاجة إلى المساعدة الطبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضح "تورشيا" لوسائل الإعلام الإيطالية أن البيان كان طريقة ساخرة؛ لجذب الانتباه إلى للرعاية الصحية للمدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1200 نسمة، نصفهم فوق سن 65 عاما.

ويقع أقرب مستشفى طوارئ للمدينة على بعد حوالي 45 كيلومترا، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر طريق سريع.

ويتوفر في المدينة طبيب متواجد على مدار الساعة، ولكن الخدمة غير متاحة خلال الليل أو عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.

وتعد كالابريا واحدة من أفقر المناطق في إيطاليا، التي شهدت إغلاق 18 مستشفى منذ عام 2009.

وأعلنت شركة Cube في عام 2022 أنه سيتم إرسال 497 طبيبا إلى كالابريا على مدار 3 سنوات؛ للمساعدة في توفير طاقم العمل للمرافق الطبية في المنطقة.

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