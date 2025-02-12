أغرب 7 مصاعد حول العالم.. ستدهشك بتصاميمها المثيرة (صور)

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر المصاعد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، لكن بعض المصاعد تتميز بتصميمها الفريد والغريب.

وفيما يلي، نقدم لكم أغرب 7 مصاعد في العالم، وفقًا لموقعي "luxuryproperty" و"interestingengineering":

مصعد هاميتشواند، سويسرا

يقع هذا المصعد الفريد في سويسرا، ويشبه بقايا قلعة قديمة أو مشروع بناء مهجور، ويطل على بحيرة لوسيرن الجميلة، كما أنه يوفر إطلالة بانورامية لا مثيل لها على المنطقة المحيطة.

أكوا دوم، ألمانيا

يقع مصعد "الأكوا دوم" في برلين، وهو أكبر حوض سمك أسطواني الشكل في العالم، ويبلغ طوله 25 مترا، ويحتوي على مليون لتر من الماء وأكثر من 1500 سمكة من مختلف الأنواع.

مصعد بايلونج، الصين

يعد مصعد بايلونج تحفة هندسية بحد ذاته، حيث يرتفع بشكل كبير على جانب منحدر شديد الانحدار، ليأخذ الزوار في رحلة لا تنسى إلى الأعلى، إذ تنكشف أمام أعينهم مناظر بانورامية ساحرة للأعمدة الرملية الضخمة التي تشتهر بها المنطقة.

برج خليفة، الإمارات العربية المتحدة

يُعتبر برج خليفة أطول مبنى في العالم، ويضم أسرع مصعد في العالم، تصل سرعة هذا المصعد إلى 22 ميلا في الساعة، كما يوفر تجربة فريدة للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على دبي والمناطق المحيطة بها.

عجلة فالكيرك، اسكتلندا

لا يتميز هذا المصعد بارتفاعه الشاهق، ولكنه فريد من نوعه بسبب طريقة عمله، إنه مزيج من عجلة مائية وقارب ومصعد في آن واحد، وهو في الواقع مصعد القوارب الوحيد في العالم.

يربط هذا المصعد بين قناتين مائيتين، ويُعتبر تحفة هندسية رائعة.

سكاي فيو، السويد

يُعتبر هذا المصعد تجربة فريدة من نوعها، حيث يقع داخل أكبر مبنى نصف كروي في العالم، ويوفر إطلالات بانورامية على مدينة ستوكهولم.

مصعد فندق لوكسور، لاس فيجاس

في مدينة لاس فيجاس، يوجد فندق لوكسور الشهير، الذي يتميز بتصميمه الغريب على شكل هرم، ولا يقتصر تميزه على شكله الخارجي فحسب، بل يمتد إلى تفاصيله الداخلية، ومن بينها المصعد المائل الذي يعد تحفة هندسية فريدة من نوعها.

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