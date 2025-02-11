أزياء الأميرات.. 15 صورة لأقدم 8 فساتين في التاريخ

كتبت- نرمين ضيف الله:

منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، تظل الأزياء جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسان، تعكس ثقافته وتوجهاته الفنية، وبين كل قطعة ملابس، هناك قصص وحكايات تروي تطور الذوق والشخصية، فضلاً عن تحول المجتمعات، ومن بين أقدم الفساتين التي صمدت أمام الزمن، هناك قطع تعد بمثابة كنوز أثرية تحكي قصة الموضة عبر العصور المختلفة.

وفي التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" أقدم 8 فساتين في التاريخ، تميزت بتصاميمها الفريدة وأصبحت جزءًا من تاريخ الموضة، وفقًا لموقع "تايم أوف إنديا".

فستان تارخان

يُعتبر فستان "تارخان" أحد أقدم الفساتين في العالم، ويعود تاريخه إلى حوالي 5000 سنة، تم اكتشافه في مصر وهو يُعتبر أقدم قطعة ملابس متكاملة معروفة للإنسان.

فستان ماري أنطوانيت

يعود فستان ملكة فرنسا ماري أنطوانيت إلى القرن الثامن عشر، هذا الفستان يعكس الموضة الرفيعة للأرستقراطية الفرنسية في تلك الفترة، ويمثل أسلوبًا فخمًا مليئًا بالتفاصيل.

فستان الأميرة إليزابيث

يعود إلى القرن السادس عشر في إنجلترا، كان هذا الفستان جزءًا من الزي الملكي الذي ارتدته الملكة إليزابيث الأولى، ويتميز بالزخارف والأنماط المعقدة.

فستان مارلين مونرو

منها فستان الفنانة الراحلة مارلين مونرو الذي ارتدته أثناء غنائها في حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدى، عام 1962 والذي يصل قيمته حوالى 5 مليون دولار، واشترته دار "ريبليز بيليف ات أور نوت".

فستان ماري تود لينكولن

فستان ارتدته ماري تود لينكولن، زوجة الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن، في منتصف القرن التاسع عشر، وكان يُعتبر مثالًا على الأناقة الفائقة في ذلك الوقت.

فستان العصور الفرعونية

في مصر القديمة، كان الفستان يُعتبر رمزًا للثراء والمكانة الاجتماعية كانت النساء ترتدي ملابس ضيقة مصنوعة من الكتان، وعادة ما كانت هذه الفساتين بسيطة ولكن أنيقة.

فستان العروس في العصر الروماني

في الإمبراطورية الرومانية، كانت العرائس ترتدي فساتين مصنوعة من الحرير والكتان، وغالبًا ما كانت مزينة بتطريزات بسيطة ولكنها أنيقة.

فستان الأميرة ديانا

فستان الأميرة ديانا الذي ارتدته في العديد من المناسبات الرسمية يعتبر من أقدم الفساتين التي تركت أثرًا قويًا في تاريخ الموضة، الفستان الذي ارتدته في زفافها يعتبر أيقونة تاريخية.

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