واقعة صادمة.. "خناقة شوارع" في الهند بسبب الأغاني وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

امتد شجار بين مجموعتين بسبب تغيير الأغاني التي يتم تشغيلها في أحد النوادي إلى أحد شوارع مدينة غازي آباد الهندية، وأظهرت مقاطع فيديو أفرادًا من الجانبين يطاردون بعضهم البعض وهم يحملون العصي في أيديهم.

وقال مسؤولون، إن مجموعة من الأشخاص ذهبت إلى حفلة في نادي كريستال بمنطقة شاليمار جاردن في غازي آباد، بينما كانت مجموعة أخرى، تضم رئيس شرطة من شرطة دلهي، تحتفل بالفعل بعيد ميلاد مدربهم الرياضي، بحسب ndtv.

واختلف بعض أفراد المجموعتين حول نوعية الأغاني التي يتم تشغيلها في النادي، ما أدى إلى شجار وتبادل بعض اللكمات، وتُظهر مقاطع الفيديو أفرادًا من إحدى المجموعتين وهم يحملون العصي ويطاردون أعضاء من الجانب الآخر في شارع خارج النادي، ثم يستديرون ويركضون عندما يتجه رجل على دراجة نحوهم بطريقة تهديدية، ويتوقف أحد الرجال، ويكاد يضرب راكب الدراجة بعصا، قبل أن يغير رأيه.

ويمكن رؤية أفراد الشرطة وهم يلقون القبض على اثنين من الرجال ويضعونهما في سيارة شرطة كانت تنتظرهم.

وقالت مساعدة مفوض الشرطة (غازي آباد) سالوني أجراوال إن الفريق استجاب بمجرد تلقي شكوى بشأن شجار في النادي.

وأضافت أن "أحد الأشخاص الذين تواجدوا في النادي كان من بينهم رئيس شرطة دلهي، واندلع الشجار بسبب عزف الأغاني.،وتم تسجيل قضية وإرسال رجلين لإجراء فحص طبي، والقبض على ستة أشخاص من كلا المجموعتين وما زال التحقيق جاريا".

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