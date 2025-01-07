مطعم يقلي البرجر بنفس الشحم منذ أكثر من 100 عام.. والسبب غريب

كتب – سيد متولي

Dyer's Burgers هو مطعم شهير في ممفيس بالولايات المتحدة يقوم بقلي فطائر اللحم بنفس الشحم منذ أكثر من قرن، مدعيًا أن هذا هو السر وراء البرجر اللذيذ الذي يقدمه.

وأسس إلمر "دوك" داير مطعمه الشهير للبرجر في ممفيس عام 1912، مراهنًا على مزيجه السري من التوابل لجعل البرجر لا يقاوم، نجح الأمر، وأحب الناس برجر داير، لكن لم يصبحوا مشهورين إلا في إحدى الليالي عندما نسي أحد الطهاة تغيير الشحم في المقلاة، بحسب odditycentral.

ويزعم كيندال روبرتسون، المالك الحالي لمطعم داير للبرجر، أنه في اليوم التالي، جاء شخص ما، وتناول برجرًا وقال "هذا أفضل برجر تناولته في حياتي"، لم يتم تغيير مقلاة الشحم هذه منذ ذلك الحين، لذلك لا تزال جميع البرجر مطبوخة بالشحم الأصلي الذي جعل المطعم مشهورًا منذ أكثر من قرن من الزمان.

"إنها نفس الجزيئات من عام 1912، ولم تتغير أبدًا"، هكذا صرح روبرتسون مؤخرًا لمجلة Southern Living . "نقوم بتصفيتها لإخراج أي جزيئات منها ثم نضيف إليها البهارات".

وتبدأ وجبة برجر داير على شكل كرات دائرية من اللحم يتم دقها بمطرقة خشبية قبل وضعها في مقالي حديدية كبيرة مملوءة بشحم المطعم الأسطوري، تميل الفطائر الرقيقة إلى الانكماش عند القلي، لذلك يطلب معظم الناس عادةً قطعًا مزدوجة، وأحيانًا ثلاثية، "لأن قطعة واحدة لا تشبعك".

قد تظن أن أغلب الناس قد ينفرون من تناول البرجر المطبوخ في شحم عمره قرن من الزمان، لكن كيندال روبرتسون يقول إنهم يعرفون المكون السري ولا يكتفون بذلك بل إن بعضهم يغمسه مرتين، فهم يطلبون غمس البرجر بالكامل ـ الخبز وكل شيء ـ في الشحم اللذيذ قبل تعبئته.

وفي حال كنت قلقًا بشأن نفاد دهونها الخاصة من Dyer's Burgers، فلا تقلق، فلحم البقر المفروم المتبل بشكل خاص ينتج دائمًا دهونًا إضافية عند طهيه، ما يعني أن كمية الدهون التي تصل إلى مائة رطل تزداد مع كل دفعة جديدة من البرجر، ويستخدم المكان من 750 إلى 1000 رطل من لحم البقر المفروم كل أسبوع، ويزعم روبرتسون أنه يحتفظ بحوالي 10 دلاء من هذه الأشياء في حالة حدوث أي شيء للشحوم في المقالي.

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