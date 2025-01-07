طريقة مدهشة تجعلك تنام في دقيقتين.. يستخدمها الطيارون (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، هناك طريقة بسيطة يمكن أن تساعدك في الحصول على راحة سريعة.

كشف خبير اللياقة البدنية المقيم في كندا، جاستن أوجستين، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن تقنية طورتها القوات العسكرية الأمريكية لمساعدة الطيارين المقاتلين على النوم في ظروف بيئية صاخبة ومرهقة، وقد حصد الفيديو الذي يعرض هذه التقنية أكثر من 11 مليون مشاهدة حتى الآن.

وأوضح "أوجستين" أن هذه الطريقة تتيح للأشخاص النوم في غضون دقيقتين وتنجح مع حوالي 90% من الذين جربوها. تتكون التقنية من مزيج من التنفس العميق والتخيلات الهادفة إلى إيقاف الجسم تدريجيًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب "أوجستين" فإنّ الخطوات التي يجب اتباعها تشمل:

الاستلقاء في وضع مريح

استلقِ على السرير في أي وضع يجعلك تشعر بالراحة.

الاسترخاء العضلي التدريجي

ابدأ بتصور استرخاء عضلات جسمك، بدءًا من جبهتك، ثم انزل إلى عينيك ووجنتيك وفكك، مع التركيز على التنفس.

التنقل إلى الرقبة والكتفين

قم بإرخاء رقبتك وكتفيك وتأكد من أن كتفيك غير مشدودتين، ثم دع ذراعيك وأصابعك تسترخي.

الإحساس بالدفء

تخيل تدفق إحساس دافئ من أعلى رأسك حتى أطراف أصابعك.

التنفس العميق

خذ نفسًا عميقًا ثم أخرجه ببطء، مع التركيز على إرخاء صدرك وبطنك وصولًا إلى قدميك.

التصورات الذهنية

تخيل أحد المنظرين التاليين، أنت مستلقٍ في زورق على بحيرة هادئة تحت سماء صافية، أنت مستلقٍ في أرجوحة سوداء في غرفة مظلمة وهادئة.

وأكد "أوجستين" أنه إذا مارست هذه التقنية يوميًا لمدة ستة أسابيع، فستتمكن من النوم بسرعة في غضون دقيقتين من إغلاق عينيك.

ولاقى الفيديو ردود فعل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نُشر أكثر من 12 ألف تعليق، معظمها أشادت بهذه التقنية، وكتب أحد المستخدمين: "لقد مارست هذه التقنية لأكثر من 30 عامًا، وما زالت تساعدني حتى بعد تقاعدي من الخدمة العسكرية"، وأضاف آخر: "أستخدم هذه الطريقة في عملي كسائق شاحنة. إنها تساعدني كثيرًا على الراحة".

كما أكد بعض المستخدمين أن التقنية فعالة في فترات القلق الشديد، وكتب أحدهم: "هذا ما أفعله في الليالي التي أعاني فيها من القلق، وهو يعمل كالسحر"، بينما كان أحد الأشخاص الذي يعاني من الأرق المزمن قد بدأ في استخدام هذه التقنية بتشكك، ولكنه اكتشف أن "الطريقة فعالة بالفعل".

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