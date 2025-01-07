اكتشاف بقايا شخص من "العام صفر".. لماذا حرقوا جثته؟

كتب- أحمد الضبع:

اكتشف علماء الآثار في هولندا بقايا جندي روماني يعود إلى "العام صفر"، خلال حفريات في مستوطنة رومانية قديمة في مدينة هيرلين.

البقايا التي تعود إلى نحو 2000 عام، كانت لجندي يدعى فلاكوس، وُجدت في قبر مزود بعدد من القطع الأثرية مثل أداة استحمام برونزية وشظايا فخارية.

ووُجدت بقايا فلاكوس في مستوطنة كوريوفالوم، التي أسسها الرومان في بداية القرن الأول الميلادي، وكانت مركزًا عسكريًا قبل أن تتحول إلى مدينة مدنية مكتظة في منتصف نفس القرن.

ويشير الاكتشاف إلى أن فلاكوس كان جنديًا رومانيًا متمركزًا في المنطقة أثناء فترة توسع الإمبراطورية الرومانية في هولندا، وقد جرى حرق جثته ودفته مع متعلقاته الشخصية بسبب احتمالية مخالفته للأوامر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتُعد هذه البقايا أقدم دليل على الاستيطان الروماني في هيرلين، حيث أن حفريات سابقة عثرت فقط على شظايا فخارية دون إثبات وجود الرومان في تلك الفترة.

وكشف الاكتشاف الجديد عن قبر يحتوي على بقايا بشرية وتفاصيل جنائزية، بما في ذلك اسم فلاكوس المحفور على قطعة جنائزية.

ووفقًا للخبراء، يعكس هذا الاكتشاف أهمية التوسع الروماني في المنطقة وتأثيره الثقافي والعسكري على هولندا في تلك الحقبة.

وسيتم تنظيف وتحفظ القطع الأثرية المكتشفة وعرضها في المتحف الروماني الجديد في هيرلين.

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