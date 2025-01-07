جزيرة سرية تظهر فجأة قبالة ساحل البندقية.. لغز غريب

كتب- أحمد الضبع:

ظهرت جزيرة جديدة فجأة قبالة ساحل مدينة البندقية، ما جذب اهتمام السكان المحليين والزوار.

كانت الجزيرة، المعروفة باسم "باكان"، تتشكل في الماضي خلال أشهر الصيف ثم تختفي في الشتاء بسبب الفيضانات، لكن بفضل حاجز الفيضانات MOSE، أصبحت الجزيرة الآن ثابتة، بغطاء نباتي مزدهر وطول شاطئ يصل إلى 250 مترًا.

ومع استقرار الجزيرة، أصبحت موطنًا لمجموعة من النباتات مثل الأشنة والزهور وأشجار الأرز المقاومة للملح.

وساعد حاجز MOSE، الذي تم تفعيله في 2020، في حماية الجزيرة من التآكل الناتج عن الأمواج والفيضانات، ما أسهم في نموها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم أن البعض يرى في هذا التطور علامة إيجابية، يحذر الخبراء من أن هذا قد يكون له تأثيرات بيئية سلبية.

وعلى الرغم من ازدهار جزيرة باكان، يبقى مستقبلها غير مؤكد، إذ يرى بعض العلماء أن تطورها قد لا يكون دائمًا، وأن تأثيرات حاجز الفيضانات تؤدي إلى تغييرات غير مرغوب فيها في البيئة المحيطة

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