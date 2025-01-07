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تفسير أكل الخبز في المنام.. خير أم شر؟

08:00 م الثلاثاء 07 يناير 2025

الخبز

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كتبت- شيماء مرسي:

رؤية أكل الخبز في المنام هي من الرؤى الشائعة التي يراها الكثير من الأشخاص، وتختلف تفسيراتها باختلاف حالة الرائي والتفاصيل المصاحبة للحلم.

وقالت مفسرة الأحلام صوفيا زاده خلال استضافتها في برنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "الخبز من أجمل الأشياء التي يمكن أن يراها الإنسان في المنام".

وأضافت مفسرة الأحلام: "أكل الخبز مع السمن البلدي يدل على زيادة الرزق، وحياة جيدة، والرضا."

وتابعت صوفيا زاده: "أما تناول الخبز مع العسل في المنام، فقد يشير إلى الزواج، والسعادة، والفرح."

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