بـ 7 تمارين ممتعة.. كيف تساعد طفلك على فهم مشاعره والتعامل معها؟

كتبت - أميرة حلمي:

تعليم الأطفال كيفية فهم مشاعرهم والتعامل معها منذ الصغر يعزز ثقتهم بأنفسهم ويساعدهم على بناء علاقات صحية.

الألعاب والأنشطة العاطفية والاجتماعية وسيلة ممتعة وفعالة لتحقيق ذلك. إليك بعض الأفكار وفقًا لموقع “برايت سايد”:

1. لعب الأدوار

أحيانًا يشعر الأطفال بالخوف أو الضيق، وهنا يأتي دور الآباء في طمأنتهم ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم.

من الممكن تشجيعهم على الحديث بحرية أو تحويل ما يزعجهم إلى قصة خيالية يُجسّدون شخصياتها، مما يمنحهم شعورًا بالراحة.

2. التعبير من خلال الرسم

بدلًا من سؤال الطفل مباشرة “بماذا تشعر؟”، جرب إعطاءه ورقة وألوانًا واطلب منه رسم إحساسه. فالرسم يساعد في توضيح المشاعر بطريقة غير مباشرة.

3. الرياضة وتمارين التنفس

عندما يكون الطفل غاضبًا أو مستاءً، قد يحتاج إلى تفريغ طاقته عبر أنشطة مثل القفز، ركل الكرة، أو الاستماع إلى الموسيقى. يمكن أيضًا مشاركته في تمارين استرخاء مثل التنفس العميق أو بعض الألعاب المهدئة.

4. الاستماع وتفهم المشاعر

من الطبيعي أن يبكي الطفل عند الشعور بالحزن. بدلاً من مطالبته بالتوقف، حاول الاعتراف بمشاعره وتقديرها. فالبكاء جزء طبيعي من التعبير، وإذا لم يتم احترامه، قد يؤثر ذلك على ثقته بنفسه.

5. الفكاهة واللعب

استخدام الفكاهة يُعد وسيلة رائعة لجعل الأطفال يعبرون عن مشاعرهم بطريقة إيجابية. على سبيل المثال، اطلب منهم تخيل موقف مضحك أو تأليف نكتة حول تجربة مروا بها، مما يخفف من التوتر.

6. بطاقات المشاعر

عرض صور تعكس مشاعر مختلفة مثل الفرح، الحزن، الغضب، أو القلق يساعد الأطفال على التعرف على مشاعرهم وربطها بتعبيرات الوجه. يمكن الاستعانة ببطاقات تعليمية أو حتى رسمها يدويًا.

7. التلوين

في بعض الأحيان، يجد الأطفال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، لكن الألوان قد تكون وسيلة فعالة. يمكن تحديد مقياس ألوان للمشاعر (مثل الأحمر للغضب، الأزرق للحزن) لمساعدتهم على وصف ما يشعرون به بسهولة.

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