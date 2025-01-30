8 نصائح لحماية طفلك من التحول إلى شخصية نرجسية

كتبت - أميرة حلمي:

الشخص النرجسي غالبًا ما يُظهر علامات واضحة على شخصيته، لكن ماذا لو لاحظنا هذه السلوكيات عند أطفالنا؟ هل يمكن أن تكون طريقة التربية سببًا في ظهور هذه السمات؟ وفقًا للدراسات بحسب ما نشر موقع very well mind، النرجسية غالبًا ما تعود جذورها إلى الطفولة والتربية.

لذلك، إليك 8 نصائح يقدمها علماء النفس تساعدك على تربية أطفال لديهم بتقدير صحي للذات بعيدًا عن السلوكيات النرجسية.

1. علّم طفلك التعاطف

النرجسيون غالبًا ما يهتمون بأنفسهم فقط، لذلك من المهم أن نغرس في أطفالنا الشعور بالتعاطف تجاه الآخرين.

علّمهم فهم مشاعر الآخرين ومساعدتهم. أنت القدوة الأولى لهم، لذا كن نموذجًا للتعاطف في أفعالك اليومية.

2. ساعدهم على اكتشاف شغفهم

الهوايات تُعلّم الطفل الكثير، مثل الالتزام والعمل الجماعي. سواء كانت رياضة، أو فنون، أو أي نشاط آخر، فإن وجود شغف خاص يساعد الطفل على التفاعل مع من يشاركونه نفس الاهتمامات.

3. عزز شعورهم بالمسؤولية

الأشخاص النرجسيون يتهربون عادة من المسؤولية، خاصة إذا كانت النتائج سلبية. علّم طفلك تحمل نتائج أفعاله، ووضّح له خطأه بطريقة بنّاءة تساعده على التعلم والنضج.

4. حفّزهم على مواجهة التحديات

النرجسيون يعتقدون أنهم أفضل من الآخرين ويحتاجون دائمًا إلى إثبات ذلك. لمواجهة هذه السلوكيات، قدم لطفلك تحديات جديدة تدفعه للنمو والتطور، وتساعده على إدراك أن الجميع لديه حدود.

5. امتدحهم بذكاء

من الطبيعي أن يبحث الأطفال عن الثناء، لكن المبالغة فيه قد تؤدي إلى تعزيز سلوكيات نرجسية. امدح جهودهم وإنجازاتهم بشكل متوازن ودون مبالغة.

6. ضع حدودًا واضحة

الأطفال يحتاجون إلى حدود تمنحهم شعورًا بالاستقرار. تحديد أوقات الطعام، اللعب، والنوم يُعلّمهم الانضباط ويُظهر لهم أنه لا يمكن دائمًا الحصول على ما يريدونه.

7. تجنب المقارنة

النرجسيون يحتاجون دائمًا للشعور بالتفوق على الآخرين، لذا يجب علينا تجنب مقارنة أطفالنا بأشقائهم أو بأصدقائهم. علّم طفلك أن قيمته تعتمد على جهوده وإنجازاته الشخصية فقط.

8. اجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون بلا شروط

من المهم أن يعرف الطفل أنه محبوب كما هو، وليس لأنه مميز أو أفضل من الآخرين. هذا يعزز لديه الشعور بقيمته الذاتية، دون أن يدفعه إلى الشعور بالتفوق.

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