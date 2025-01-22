رجل يضع كاميرا خفية في منزله- والسبب غريب وصادم

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، قرر رجل وضع كاميرا مخفية في غرفة نومه، فقد كان يعود إلى منزله يوما بعد يوم ليجد سريره في حالة من الفوضى التامة بشكل متكرر، دون أن يتمكن من تفسير السبب وراء هذا الأمر، سرواله ملقى على السرير، والوسائد مبعثرة بشكل عشوائي.

ولحل هذا اللغز، قرر الرجل تركيب كاميرا مراقبة في غرفة النوم لتوثيق ما يحدث في غيابه، وفقا لموقع "sunnyskyz".

فبدلا من أن يكون هناك لصوص يتسللون إلى المنزل، كان الجاني الحقيقي هو "كلبه".

فقد أظهر الفيديو الكلب وهو يقوم بسحب سروال صاحبه ووضعه على الوسائد، ثم يرتبها ليشكل لنفسه مكانا مريحا للنوم.



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