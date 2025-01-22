"تريند" على تيك توك ينهي حياة طفل داخل مدرسة.. ما القصة؟

كتب – سيد متولي

في واقعة مأساوية، تسبب "تريند" على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" في إنهاء حياة طفل عمره 12 عاما، داخل مدرسته في لبنان.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فارق الطفل الحياة في مدرسته بمنطقة كسروان، بعد اختناقه خلال تقليده تحدي "one bite" الذي أصبح "تريند" على تيك توك.

وعند محاولة الطفل ابتلاع قطعة "كرواسون" كاملة في لقمة واحدة توفي مختنقا، بينما نعت إدارة مدرسة "جنّة الأطفال"، الطفل في بيان: "بقلوبٍ يملؤها الحزن والأسى واللوعة المريرة، ننعى إليكم وفاة ابننا العزيز وتلميذنا في الصف السادس، جو إيلي سكاف".

وأضاف البيان: "خلال الاستراحة الأولى، تعرّض جو لحادثٍ مفاجئ حيث اختنق أثناء تناوله طعاما، على الرغم من التدخل السريع والمتفاني من قِبَل المعلمين، والرعاية الفورية التي قدمتها الممرضة المجازة والمعلمات، بالإضافة إلى تدخل الدفاع المدني السريع وإسعافه ونقله العاجل إلى المستشفى، إلّا أن محاولات إنقاذه لم تكلّل بالنجاح".











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