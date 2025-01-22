فيديو مؤثر.. كلبة تحمل صغيرها "فاقد الوعي" إلى عيادة طبيب بيطري

كتب – سيد متولي



نشرت إحدى العيادات البيطرية في تركيا قصة مؤثرة عن كلبة ضالة حملت جروها فاقد الوعي في فمها وتركته عند باب العيادة وكأنها تطلب المساعدة.

وإن لم يكن هناك فيديو التقطته كاميرات المراقبة، فربما اعتقد معظم الناس أن هذه القصة مؤثرة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فقد أبلغت عيادة بيطرية في حي عدنان قهوجي في بيليك دوزو، في محافظة إسطنبول التركية، مؤخرًا عن واحدة من أكثر الحالات المذهلة، بحسب odditycentral.

في 13 يناير، أحضر محب للحيوانات جروًا صغيرًا وجدوه في الشارع، وسارعت العيادة لعلاج الجرو لتظهر والدته على عتبة الباب مع جرو آخر فاقد للوعي في فمه، ولاحظ أحد الأشخاص الحيوان اليائس وهرع لرعاية نسله، الذي عانى من انخفاض حرارة الجسم وكان معدل ضربات قلبه منخفضًا جدًا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة من داخل العيادة الأم القلقة وهي تتبع طاقم الطبيب البيطري إلى داخل العيادة وتراقبهم وهم يعتنون بطفلها فاقد الوعي، وتمكن الدكتور باتورالب أوغان وفريقه من إنقاذ الجرو الصغير والآن تتعافى الأسرة بأكملها في العيادة.

"كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن، سيستمر علاج الجرو وشقيقه لفترة أطول قليلاً، خلال هذا الوقت، لن نقبل الزوار بسبب صحتهم"، قال الدكتور أوغان: "تتعافى الكلبة الأم بشكل جيد، لقد أثارت قصتها فضول الكثير من الناس، فهي كلبة ذكية للغاية ومهتمة، إنها تُظهر الحب الذي تكنه الأم لصغارها".

ويبدو أن حليب الأم لم يكن كافيا لإطعام الجراء بأكملها، وهو السبب في وفاة بعض الجراء، لذا تعمل العيادة على استكمال النظام الغذائي للجراء الناجين بالحليب الصناعي.

وبعد انتشار مقطع فيديو للأم الكلبة المتفانية على الإنترنت، تلقت العيادة الكثير من المكالمات الهاتفية من محبي الحيوانات القلقين، وتأمل الآن في إيجاد منزل دائم للعائلة بأكملها.









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