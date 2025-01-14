أغلى قلادة في التاريخ.. قطعة فنية من القرن الـ18 بسعر مذهل

كتبت- أسماء العمدة:

القلادة الماسية التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر واحدة من أكثر القطع الفاخرة إثارة للاهتمام، إذ يُعتقد أنها صُنعت في الفترة التي سبقت أو تزامنت مع الثورة الفرنسية، ما يمنحها قيمة تاريخية فريدة، وفقًا لما ذكره موقع CCN.

ارتباطها بماري أنطوانيت

تشير التقديرات إلى أن بعض أحجار القلادة قد تكون مأخوذة من قلادة أخرى كانت محط فضيحة شهيرة تورطت فيها الملكة ماري أنطوانيت، ما يزيد من غموضها وسحرها.

عرض نادر بعد نصف قرن

ظهرت القلادة للجمهور لأول مرة منذ 50 عامًا، ما يجعل رؤيتها حدثًا فريدًا لعشاق المجوهرات والتاريخ.

صلة بالعائلة المالكة البريطانية

حملت القلادة لمسة ملكية إضافية، إذ ارتدتها إحدى الشخصيات في حفلي تتويج ملكيين في بريطانيا، ما يُعزز ارتباطها بتاريخ العائلة المالكة البريطانية.

جولة عالمية قبل المزاد

قبل أن تُباع في المزاد، تخوض القلادة التي تزن حوالي 300 قيراط جولة عالمية، تُتيح لعشاق الفن والمجوهرات فرصة الاطلاع عليها في مختلف البلدان.

سعرها المذهل

بيعت القلادة بمبلغ 2.8 مليون دولار في مزاد علني، ما يجعلها واحدة من أغلى القلائد في التاريخ.







اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث للقلب والكلي والجسم عند تناول الفراولة.. مفاجأة

يحارب الكوليسترول.. نوع طعام يقوي قلبك ويقي من أمراض الدماغ والكبد



تحمي الكبد والقلب.. 7 أطعمة تطرد السموم من الجسم



3 أبراج النحس بيجري وراها في بداية فبراير.. حظهم وحش



"ظاهرة قمر الذئب" في 2025.. خبيرة تحذر من خطورتها على 3 أبراج









