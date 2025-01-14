طرد موظف بسبب قائمة أمنيات العام الجديد.. ماذا قال عن مديره؟

كتب- أحمد الضبع:

أثار عامل أمريكي جدلًا واسعًا بعدما ادعى أنه تم فصله من عمله بسبب قائمة أمنيات سرية سانتا التي قدمها، والتي تضمنت طلبات اعتبرها مديره "عدائية" و"مسيئة".

ووفقًا للعامل، الذي فضل إبقاء هويته مجهولة، كانت شركته قد نظمت فعالية تبادل هدايا "سانتا" بشكل غير رسمي لسنوات عبر تطبيق "إلفستر"، وهو تطبيق شائع يستخدم في تنظيم هذه الفعالية في أماكن العمل، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

واستمر هذا التقليد لمدة 4 سنوات، إلا أن الأمور تغيرت هذا العام عندما اطلع مديره، الذي لم يكن هو "سانتا السرية" للعامل، على قائمة أمنياته وتعرض للإهانة بسبب محتوياتها.

تضمنت القائمة طلبات غير تقليدية مثل كوب مكتوب عليه "أكره مديري" وكتاب عن القيادة الذاتية.

في تصريحات له على موقع "جلاسدور"، قال العامل: "مديري وصف قائمتي بأنها "مسيئة وعدائية" دون أن يوضح سبباً لذلك".

وأضاف "كنت أعتبرها مزحة، لكن المدير لم يرها كذلك"، وفي خطوة مفاجئة، تم إخطار العامل بفصله عبر مكالمة هاتفية، حيث كان مدير الموارد البشرية على الخط.

الحادثة انتشرت بسرعة وأثارت جدلاً حول ما إذا كان رد فعل المدير مبالغًا فيه أو أن العامل تجاوز الحدود، كما أنّ العديد من المعلقين دعموا العامل، مؤكدين أن الإدارة بالغت في رد فعلها.

وقال أحدهم: "لو كنت مكان المدير، لكان لدي حس فكاهي وأتفهم الموقف بدلاً من اتخاذ قرار بالفصل بناءً على مسألة تبدو سخيفة".

في المقابل، رأى آخرون أن محتويات قائمة الأمنيات كانت غير ملائمة في سياق العمل، إذ قال أحدهم: "بعض الأمور لا ينبغي أن تطرح في بيئة العمل، وهذه القائمة كانت واحدة منها".

وأضاف آخر: "إذا كانت هذه الطلبات غير مناسبة لقائمة "سانتا السرية" التي تنظمها الشركة، فلا ينبغي أن تكون جزءا من قائمة يقدمها الموظف لزملائه في العمل".

اتفق الجميع على أن هناك سوء تفاهم وحكما غير دقيق من الطرفين، البعض ألقى اللوم على المدير الذي اعتبر المزحة عدائية، بينما رأى آخرون أن العامل كان يجب أن يكون أكثر حذرًا في اختيار محتويات قائمة أمنياته.

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