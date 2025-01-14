"العم المديح".. رجل يكسب المال بطريقة لن تخطر على بالك

كتب – سيد متولي

تصدر العم برايس عناوين الأخبار لأول مرة في اليابان في سبتمبر من العام الماضي عندما أصدرت قناة فوجي تي في فيلمًا وثائقيًا قصيرًا عن "مهنته" الفريدة.

وبحسب odditycentral، فالرجل البالغ من العمر 43 عامًا كان يعمل في شركة في مسقط رأسه توتشيجي، ولكن في مرحلة ما من حياته، أصبح مدمنًا على المقامرة لدرجة أنه فقد عائلته ووظيفته، ولم يعد قادرًا على سداد الرهن العقاري، وقطعت عائلته العلاقات معه في النهاية، ووجد نفسه يعيش في الشارع.

وكان الأم بمثابة صحوة قاسية ساعدته على التغلب على إدمانه للمقامرة وتقييم حياته، كان الرجل في منتصف العمر يحلم دائمًا بأن يكون فنانًا في الشارع، لكنه لم يكن لديه مهارات خاصة مثل الخدع السحرية أو الغناء، لذلك توصل إلى فكرة مدح الناس مقابل المال.

"إذا مدحت، سيكون هناك عدد أقل من الناس الذين سيشعرون بالسوء"، وفقًا لصحيفة أساهي شيمبون، لذلك بدأ يتجول في طوكيو حاملاً قطعة من الورق المقوى مكتوب عليها "أنا أثني عليك كثيرًا".

وقد يبدو الأمر وكأنه طريقة غريبة لكسب المال، ولكن إذا فكرت في الأمر، ستجد أن الجميع يحبون الثناء، وأحيانًا تحتاج إلى بعض التشجيع، حتى لو جاء من شخص غريب تمامًا، والحيلة، وفقًا لعم الثناء، هي عدم المبالغة في ذلك، فعند مقابلة الأشخاص لأول مرة، يثني عليهم أولاً على مظهرهم ثم يتعلم أشياء جديدة يثني عليهم من خلال محادثة عادية.

"إذا استمتع الشخص الآخر بذلك، فأنا سعيد أيضًا، ولهذا السبب تمكنت من القيام بذلك خلال السنوات الثلاث الماضية"، قال العم برايس.

وقد شهد أساهي مؤخرا موهبة العم برايس عندما اقتربت منه فتاة صغيرة في شوارع طوكيو، وقال الرجل البالغ من العمر 43 عاماً عن موكلته: "إنها مرحة ونشطة، ولديها قلب كبير، وتتفاعل بشكل جيد ولطيفة، ولديها القدرة على جذب الناس"، وبعد حوالي دقيقة من تلقيها الإطراءات، قال: "نادراً ما أتلقى الثناء بهذه الطريقة المباشرة"، ووضع 150 يناً في صندوق التبرعات الخاص به.

وغالبًا ما يقف العم برايس لساعات متواصلة حاملاً لافتته دون أن يقترب منه شخص واحد لطلب خدماته، ولكن خلال السنوات الثلاث التي قضاها في ممارسة حرفته الفريدة، تمكن من الحصول على عملاء منتظمين يتصلون به كلما احتاجوا إلى دفعة معنوية.

وبعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ في القيام برحلات عمل حول اليابان وسافر حتى الآن إلى 31 من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة للإشادة بالناس، في المتوسط، يثني على أكثر من 30 شخصًا يوميًا، ويكسب حوالي 10000 ين (65 دولارًا).

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