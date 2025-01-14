قرية ويلزية هادئة تتعرض لغزو من متسوقين.. والسبب "سوبر ماركت"

كتب – سيد متولي



تعرضت قرية سيفيليوج الويلزية لـ"غزو" من قبل متسوقين يبحثون عن سوبر ماركت "ألدي" غير الموجود، والذي أضافه المتصيدون على الإنترنت إلى خرائط جوجل كمقلب.

إن ميزة "إضافة مكان مفقود" على خرائط جوجل قد تكون مفيدة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح، ولكن عند إساءة استخدامها من قبل المخادعين، فقد تسبب صداعًا لمجتمعات بأكملها، على سبيل المثال، Cyffylliog، وهي قرية ويلزية هادئة في دينبيشاير، حيث رأى سكانها طوفانًا من المتسوقين المرتبكين يبحثون عن "سوبر ماركت ألدي الوهمي" الموجود فقط على خرائط جوجل، بحسب odditycentral.

ويُعتقد أن أحد المتصيدين المحليين على الإنترنت قد أضاف مكان السوبر ماركت الوهمي على جوجل، وقد قاد الأمر حتى الآن الآلاف من الأشخاص إلى حقل عشبي، بعد أن علقت شاحنة حليب في شاحنة قرية ضيقة تحاول توصيل حمولتها إلى سوبر ماركت ألدي الوهمي، قال السكان المحليون إنهم زاروهم شاحنات صغيرة تحاول توصيل البقالة والخبز إلى السوبر ماركت الوهمي، بالإضافة إلى المتسوقين المرتبكين الذين قادتهم هواتفهم الذكية إلى هناك.

"لقد كان هناك أشخاص يطرقون الأبواب ويسألون عن مكان متجر ألدي، وشاحنات توصيل محملة بالبقالة تحاول العثور على مكان غير موجود، وحتى رجل يحمل منصة مليئة بالخبز ظن أنه تم تعيينه لتخزين الأرفف!"، قالت إحدى السيدات المحليات.

لقد تسبب "شبح ألدي" في سيفيليوج في عدة أمور انتشرت على الإنترنت لأسابيع، بما في ذلك صور للزوار وهم يحملون سلال التسوق بينما يحدقون في لافتة مكتوب عليها: "مرحبًا بكم في سيفيليوج، لا يوجد ألدي هنا، جرب دنبيج"، والسائحون يبحثون عن "كنز ألدي"، ومع ذلك، فإن السكان المحليين ليسوا مسرورين.

وقال أحد المزارعين المحليين: "الآن لدينا تدفق لا نهاية له من الرحالة والسياح الذين يأتون ويبدو عليهم الارتباك"، مضيفا أن الفوضى وصلت إلى مستويات جديدة الأسبوع الماضي عندما علقت شاحنة صهريجية كبيرة للحليب في شارع ضيق بالقرية أثناء محاولتها تحديد موقع متجر ألدي الوهمي.

وقال أحد السكان المحليين، ديفيد هيوز: "من الغريب أن يأتي السائحون بحثًا عن متجر ألدي، ولكن عندما تجد شاحنة مليئة بالحليب تسد الطريق، تبدأ في التساؤل عما يحدث في العالم".

كان السكان المحليون يحاولون إزالة العلامة من خرائط جوجل لفترة من الوقت، ولكن المعجزة لم تحدث إلا بعد تدخل شركة ألدي نفسها.

بعد انتشار خبر تعطل شاحنة الحليب في سيفيليوج، أكد متحدث باسم ألدي أن الشركة ليس لديها خطط لفتح متجر في القرية وأنها ستعمل مع جوجل لإزالة العلامة من الخرائط.

وقال هيوز مازحا: "بصراحة، لو كان لدينا جنيه إسترليني مقابل كل سيارة تظهر، لكان بإمكاننا فتح متجر ألدى خاص بنا الآن".

وأثبتت خرائط جوجل فعاليتها في حل قضايا القتل المعقدة والقبض على الهاربين الخطرين، ولكن أثبتت المنصة أيضًا أنه من السهل التلاعب بها بطرق مختلفة على مر السنين.

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