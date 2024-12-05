واقعة غريبة.. أم تخفي طفلتها داخل درج لمدة 3 سنوات لسبب غريب

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كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، حُكم على أم أمريكية بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر؛ لإخفاء رضيعتها حديثة الولادة داخل درج في سريرها، لمدة 3 سنوات.

واعترفت المرأة التي لا يتم الكشف عن هويتها لأسباب قانونية بما فعلته أمام محكمة تشيستر كراون بإنجلترا، بحسب ما ذكر موقع "livenowfox" وصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقالت الشرطة إنّ الطفلة ولدت في عام 2020 بشق في الحنك، وأنجبتها الأم في حمام المنزل.

وأوضحت الشرطة إن الأم كانت في علاقة غير شرعية مع والد الطفلة، ولم ترغب في إخباره بأنها حامل.

وقامت الأم في البداية بإطعام الطفلة الحليب عن طريق حقنة، وكانت تذهب أيضا إلى العمل، وأطفالها الآخرين إلى المدرسة، لكنها تترك رضيعتها في الدرج لساعات.

وقال الأطباء إنّ نمو الطفلة وتطورها الجسدي والعقلي تأثر بشدة، بسبب نقص الرعاية والاهتمام والطعام وقضاء الوقت داخل الدرج، موضحين أنّ الطفلة لم تكن قادرة على الزحف أو المشي أو التحدث أو إصدار.

وجرى اكتشاف الواقعة بعد 3 سنوات بعد أن سمع شريكها صوت طفل رضيع يبكي.

وبدأت القصة عندما دخل شريكها إلى المنزل لاستخدام الحمام، بعد أن تركت الأم مفاتيحها في الباب، بالرغم من أنها لا تسمح له عادة بالصعود إلى الطابق العلوي بمفرده.

وتابع الزوج صوت بكاء الطفلة ووجدها داخل الدرج مصابة بشق في الحنك وشعرها متشابك، وتعاني من سوء التغذية بشكل واضح.

كما عانت الطفلة من تورم في البطن وطفح جلدي كبير، وضعف في كتلة العضلات وترهل الأطراف وتورم القدمين، واحمرار في الأطراف الخارجية.

وبالرغم من أن عمرها 35 شهرًا، قال الأطباء إنّ نموها تأخر بما يعادل نمو طفل عمره 10 أشهر.

ومع ذلك، قال الأطباء إن الطفلة بدأت في النطق، كما خضعت لعملية جراحية لإصلاح شق الحنك، لكنها بحاجة إلى المزيد من الجراحة، وبعد ذلك ركض خارج المنزل وأخبر والدته، التي اتصلت بالشرطة على الفور.

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