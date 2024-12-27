20 صورة لأغرب الأماكن حول العالم- لن تصدق أنها حقيقية

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كتبت- أسماء مرسي:

العالم مليء بالعجائب والأسرار، كل مكان على هذه الأرض له مميزاته الفريدة والغريبة.

في هذا الصدد، إليك أكثر الأماكن غرابة في العالم، وفقا لما جاء في موقع "timeout".

خليج جيرفيس، أستراليا

يُشتهر خليج جيرفيس بشواطئه الرملية البيضاء النقية، كما يمكن للمرء أن يشهد ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها، فجأة يبدأ الماء في التوهج بلون أزرق ساطع مع كل حركة، وكأنك تسير على بحر من النجوم.

بحيرة سبوتيد، كندا

تقع بحيرة سبوتيد في كولومبيا البريطانية بكندا، وهي تشبه إلى حد كبير لوحة فنية، ففي هذه البحيرة الصغيرة، تتجمع معادن مختلفة لتشكل بقعا دائرية الشكل بألوان متنوعة، ما يمنحها مظهرا فريدا.

عندما يتبخر الماء في فصل الصيف، تترك هذه المعادن وراءها رواسب ملونة، ما يجعل البحيرة تبدو وكأنها من كوكب آخر.

جبال تيانزي، الصين

تقع جبال تيانزي في مقاطعة هونان الصينية، وهي عبارة عن تشكيلات صخرية مذهلة تبدو وكأنها من تصميم فنان خيال علمي.

تتميز هذه الجبال بأشكالها الحادة وقممها الشاهقة التي تخترق السحب، ما يجعلها تبدو وكأنها عالم خيالي، كما تعد واحدة من عجائب الطبيعة الأكثر غرابة في العالم.

حفرة دارفازا الغازية، تركمانستان

تقع حفرة دارفازا في تركمانستان، وهي عبارة عن حفرة عملاقة مشتعلة بالنيران.

تُعرف هذه الحفرة باسم "بوابة الجحيم" بسبب النيران المشتعلة فيها على مدار الساعة، وهي من أكثر الأماكن غرابة وإثارة للدهشة في العالم.

تلال الشوكولاتة، الفلبين

تقع تلال الشوكولاتة في مقاطعة بوهول الفلبينية، وهي عبارة عن مجموعة ضخمة من التلال المخروطية، كما أنها تتميز بلونها البني الغامق الذي يشبه الشوكولاتة.

كما أنها تعتبر واحدة من أهم المعالم السياحية في الفلبين، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

الشاطئ الأحمر، الصين

يقع الشاطئ الأحمر في مدينة بانجين الصينية، وهو واحد من أكبر المستنقعات المالحة في العالم، ويتميز بلونه الأحمر الناتج عن نوع نادر من النباتات يسمى السالسا، والذي يتكيف مع العيش في التربة شديدة الملوحة.

يعتبر الشاطئ الأحمر من عجائب الطبيعة، حيث يوفر مناظر خلابة لا مثيل لها.

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